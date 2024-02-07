https://sputnikarabic.ae/20240207/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-قلقلها-بشأن-بعثاتها-الدبلوماسية-لدى-الدول-الغربية-1085843259.html

الخارجية الروسية تعرب عن قلقلها بشأن بعثاتها الدبلوماسية لدى الدول الغربية

الخارجية الروسية تعرب عن قلقلها بشأن بعثاتها الدبلوماسية لدى الدول الغربية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في البلدان غير الصديقة يتدهور وهناك... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:04+0000

2024-02-07T13:04+0000

2024-02-07T13:04+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "إحدى القضايا الرئيسية خلال الانتخابات المقبلة هي ضمان أمن مراكز الاقتراع، والتي تم إنشاء معظمها بالفعل على أراضي مؤسساتنا في الدول الأجنبية، الوضع الأمني في السفارات والقنصليات الروسية في الآونة الأخيرة، كما تعلمون، قد تفاقم بشكل كبير ويثير مخاوف جدية كبيرة".ونوهت المتحدثة، إلى أن هذا الوضع يرتبط بتصرفات الأنظمة غير الصديقة لموسكو.كما أشار السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى وجود خطر كبير بوقوع حوادث خطيرة خارج مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في كندا، لأن الشرطة المحلية لا تتصرف دائما بشكل استباقي لضمان أمن هذه المقرات.وأضاف أن المتظاهرين "الأيديولوجيين" يعتصمون خارج مقر البعثة الدبلوماسية الروسية، كل يوم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا، غير فعالة. وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.أوكرانيا تشتكي من العقوبات "الضعيفة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا

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