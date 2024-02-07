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https://sputnikarabic.ae/20240207/الدفاع-الروسية-تعلن-تأمين-التناوب-الآمن-لمراقبي-الوكالة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-1085843698.html
الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن العسكريين الروس قاموا بتأمين تناوب آمن لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T13:14+0000
2024-02-07T13:14+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: إنه، "في 7 شباط/فبراير، وفرت القوات المسلحة الروسية التنفيذ الآمن لدورة التناوب الجديدة للمراقبين من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".في وقت سابق من اليوم، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، زيارة عمل إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.والمحطة منذ مارس/ آذار عام 2022، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
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الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه

13:14 GMT 07.02.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن العسكريين الروس قاموا بتأمين تناوب آمن لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الوزارة في بيان: إنه، "في 7 شباط/فبراير، وفرت القوات المسلحة الروسية التنفيذ الآمن لدورة التناوب الجديدة للمراقبين من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
في وقت سابق من اليوم، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، زيارة عمل إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
والمحطة منذ مارس/ آذار عام 2022، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
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