https://sputnikarabic.ae/20240207/الصواريخ-الروسية-البعيدة-المدى-تضرب-مؤسسات-الصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1085837312.html
الصواريخ الروسية البعيدة المدى تضرب مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية
الصواريخ الروسية البعيدة المدى تضرب مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية
شنت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوما شاملا استهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T11:05+0000
2024-02-07T11:05+0000
2024-02-07T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هذا الصباح (اليوم الأربعاء)، شنت القوات الروسية هجوما شاملا، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، استهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج زوارق مسيرة وأنظمة صواريخ ساحلية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومتفجرات".وهاجم الجيش الروسي طائرات ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 119 منطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين يكشف تفاصيل مهمة عن مقابلة أجراها صحفي أمريكي مع الرئيس بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240207/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-في-أجواء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1085837184.html
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روسيا
الصواريخ الروسية البعيدة المدى تضرب مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية
11:05 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 07.02.2024)
شنت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوما شاملا استهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هذا الصباح (اليوم الأربعاء)، شنت القوات الروسية هجوما شاملا، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، استهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج زوارق مسيرة وأنظمة صواريخ ساحلية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومتفجرات".
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية حققت الهدف من الهجوم، وتم إصابة جميع الأهداف.
وهاجم الجيش الروسي طائرات ومستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 119 منطقة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.