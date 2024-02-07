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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-في-أجواء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1085837184.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" دخلت أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:58+0000
2024-02-07T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية، بإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من أليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240207/الصواريخ-الروسية-البعيدة-المدى-تضرب-مؤسسات-الصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1085837312.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية

10:58 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 07.02.2024)
© Sputnik . Mihail Mokrushin / الانتقال إلى بنك الصور منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في الحقل العسكري أشولوك في منطقة أرستراخان، روسيا
 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري أشولوك في منطقة أرستراخان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" دخلت أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية، بإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من أليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 104 طائرة من دون طيار أوكرانية، في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصواريخ الروسية البعيدة المدى تضرب مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية
11:05 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
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