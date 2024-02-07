https://sputnikarabic.ae/20240207/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-في-أجواء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1085837184.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" دخلت أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:58+0000
2024-02-07T10:58+0000
2024-02-07T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية، بإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من أليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240207/الصواريخ-الروسية-البعيدة-المدى-تضرب-مؤسسات-الصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1085837312.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية
10:58 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 07.02.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ - 29" دخلت أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية، بإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من أليكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 104 طائرة من دون طيار أوكرانية، في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.