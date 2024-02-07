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https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مهمة-عن-مقابلة-أجراها-صحفي-أمريكي-مع-الرئيس-بوتين-1085835350.html
الكرملين يكشف تفاصيل مهمة عن مقابلة أجراها صحفي أمريكي مع الرئيس بوتين
الكرملين يكشف تفاصيل مهمة عن مقابلة أجراها صحفي أمريكي مع الرئيس بوتين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:17+0000
2024-02-07T10:19+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين، قد أجريت في اليوم السابق: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك".وعندما طُلب من بيسكوف، التحدث عن انطباعات الرئيس بوتين عن المحادثة، قال بيسكوف إن "الصحفيين أنفسهم ستتاح لهم الفرصة لتقييم ذلك عند بث المقابلة"، وأضاف: "سيتم بثها بعد إعدادها، وبعدها ستتاح لكم الفرصة لتكوين انطباعاتكم الخاصة".ونشر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تم تصويره على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيه أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي، قريبًا، وشدد الصحفي على أن هذا اللقاء مهم للغاية، حيث أن الأمريكيين لا يعلمون على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.وبعد ساعة من نشر الفيديو، وصل عدد المشاهدات إلى 5.2 مليون، وفي غضون ساعتين، تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 20 مليون مشاهدة، وفي9 ساعات تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 50 مليون مرة.وأثارت رسالة كارلسون، ضجة بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين.ووفقا للصحفي نفسه، حاول البيت الأبيض مرتين تعطيل المقابلة، ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، هذا التصريح لاحقًا.وفي الوقت ذاته، قال كارلسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك، وعد بعدم حظر هذه المقابلة عندما سيتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".
https://sputnikarabic.ae/20240207/بسبب-بوتين-مذيع-أمريكي-يحصد-60-مليون-مشاهدة-خلال-ساعات-1085831294.html
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الكرملين يكشف تفاصيل مهمة عن مقابلة أجراها صحفي أمريكي مع الرئيس بوتين

10:17 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 07.02.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت مقابلة كارلسون مع الرئيس بوتين، قد أجريت في اليوم السابق: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك".
وعندما طُلب من بيسكوف، التحدث عن انطباعات الرئيس بوتين عن المحادثة، قال بيسكوف إن "الصحفيين أنفسهم ستتاح لهم الفرصة لتقييم ذلك عند بث المقابلة"، وأضاف: "سيتم بثها بعد إعدادها، وبعدها ستتاح لكم الفرصة لتكوين انطباعاتكم الخاصة".
ونشر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تم تصويره على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيه أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي، قريبًا، وشدد الصحفي على أن هذا اللقاء مهم للغاية، حيث أن الأمريكيين لا يعلمون على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعات
08:39 GMT
وبعد ساعة من نشر الفيديو، وصل عدد المشاهدات إلى 5.2 مليون، وفي غضون ساعتين، تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 20 مليون مشاهدة، وفي9 ساعات تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 50 مليون مرة.
وأثارت رسالة كارلسون، ضجة بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين.
ووفقا للصحفي نفسه، حاول البيت الأبيض مرتين تعطيل المقابلة، ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، هذا التصريح لاحقًا.
وفي الوقت ذاته، قال كارلسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك، وعد بعدم حظر هذه المقابلة عندما سيتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".
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