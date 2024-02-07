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https://sputnikarabic.ae/20240207/بسبب-بوتين-مذيع-أمريكي-يحصد-60-مليون-مشاهدة-خلال-ساعات-1085831294.html
بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعات
بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعات
حققت رسالة مصورة من موسكو، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي أعلن فيها عن إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T08:39+0000
2024-02-07T08:39+0000
العالم
روسيا
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ونشر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تم تصويره على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيه أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي، قريبًا. وشدد الصحفي على أن هذا اللفاء مهم للغاية، حيث أن الأمريكيين لا يعلمون على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.وبعد ساعة من نشر الفيديو، وصل عدد المشاهدات إلى 5.2 مليون، وفي غضون ساعتين، تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 20 مليون مشاهدة، وفي9 ساعات تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 50 مليون مرة.وأثارت رسالة كارلسون، ضجة بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين.ووفقا للصحفي نفسه، حاول البيت الأبيض مرتين تعطيل المقابلة، ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، هذا التصريح لاحقًا.وفي الوقت ذاته، قال كارلسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك، وعد بعدم حظر هذه المقابلة عندما سيتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".وبحسب الصحفي أليكس جونز، فإن المقابلة ستستمر لمدة ساعتين، ووصفها بأنها "ملحمية".وأبلغت وسائل إعلام عن إمكانية مقابلة كارلسون، مع الرئيس الروسي، في سبتمبر/أيلول 2023، عندما ذكر الصحفي، في مقابلة مع الصحيفة السويسرية "Die Weltwoche"، أنه حاول مقابلة بوتين، لكن السلطات الأمريكية منعته. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذا الموضوع، إن المجتمع في الولايات المتحدة محاصر بالدعاية المعادية لروسيا، لكن هذا سيتغير يومًا ما.
https://sputnikarabic.ae/20240206/بعد-محاولات-البيت-الأبيض-منعه-تاكر-كارلسون-من-موسكو-سنجري-مقابلة-مع-بوتين-1085820754.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

بسبب بوتين.. مذيع أمريكي يحصد 60 مليون مشاهدة خلال ساعات

08:39 GMT 07.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAالمذيع الأمريكي، تاكر كارلسون
المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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حققت رسالة مصورة من موسكو، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي أعلن فيها عن إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا، أكثر من 60 مليون مشاهدة، في 13 ساعة.
ونشر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تم تصويره على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيه أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي، قريبًا. وشدد الصحفي على أن هذا اللفاء مهم للغاية، حيث أن الأمريكيين لا يعلمون على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
وبعد ساعة من نشر الفيديو، وصل عدد المشاهدات إلى 5.2 مليون، وفي غضون ساعتين، تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 20 مليون مشاهدة، وفي9 ساعات تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 50 مليون مرة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
بعد محاولات البيت الأبيض منعه... تاكر كارلسون من موسكو: سنجري مقابلة مع بوتين
أمس, 19:52 GMT
وأثارت رسالة كارلسون، ضجة بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين.
ووفقا للصحفي نفسه، حاول البيت الأبيض مرتين تعطيل المقابلة، ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، هذا التصريح لاحقًا.
وفي الوقت ذاته، قال كارلسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك، وعد بعدم حظر هذه المقابلة عندما سيتم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".
وبحسب الصحفي أليكس جونز، فإن المقابلة ستستمر لمدة ساعتين، ووصفها بأنها "ملحمية".
وأبلغت وسائل إعلام عن إمكانية مقابلة كارلسون، مع الرئيس الروسي، في سبتمبر/أيلول 2023، عندما ذكر الصحفي، في مقابلة مع الصحيفة السويسرية "Die Weltwoche"، أنه حاول مقابلة بوتين، لكن السلطات الأمريكية منعته. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذا الموضوع، إن المجتمع في الولايات المتحدة محاصر بالدعاية المعادية لروسيا، لكن هذا سيتغير يومًا ما.
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