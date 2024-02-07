https://sputnikarabic.ae/20240207/بولندا-ترسل-مقاتلات-على-خلفية-إعلان-أوكرانيا-حالة-تأهب-بسبب-غارات-جوية-1085830317.html

بولندا ترسل مقاتلات على خلفية إعلان أوكرانيا حالة تأهب بسبب غارات جوية

بولندا ترسل مقاتلات على خلفية إعلان أوكرانيا حالة تأهب بسبب غارات جوية

أعلن وزير الدفاع الوطني لبولندا، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة من قوات بلاده قامت بطلعات استثنائية، على خلفية الإنذار بغارة جوية... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T08:15+0000

2024-02-07T08:15+0000

2024-02-07T08:15+0000

رصد عسكري

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وقال كوسينياك كاميش لراديو "زيت": "في الصباح، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بأكملها. ويتكرر هذا بشكل دوري وفي كثير من الأحيان. إنها هجمات واسعة النطاق. وتحلق معظم الصواريخ في الاتجاه الغربي، أي في اتجاه بولندا. وهدفها بالطبع، على أراضي أوكرانيا، ولكن هذا الصباح، وضعت جميع الأنظمة الأمنية في بولندا على استعداد تام".وأوضح الوزير، بالقول: "هناك خوارزمية. تم إرسال طائرات "إف-16" البولندية في طلعات جوية، وتم وضع جميع أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي في حالة تأهب".وأبلغت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، عبر منصة "إكس"، أنه "لوحظ نشاط مكثف للطيران الروسي بعيد المدى مرتبط بهجمات صاروخية على أراضي أوكرانيا".وتم إعلان حالة إنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، في صباح اليوم الأربعاء، وأفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام، عن وقوع انفجارات وحرائق في مناطق كييف وخاركوف ونيكولاييف وإيفانو فرانكيفسك ولفوف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي.بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي كان وراء تنفيذه جهاز الأمن الأوكراني، بحسب تحقيقات السلطات الروسية. ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240207/تي---72-تحيد-طاقم-نظام-صواريخ-مضادة-للدبابات-أوكراني-فيديو-1085828024.html

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