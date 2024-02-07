https://sputnikarabic.ae/20240207/تريليون-زيز-تخرج-في-أمريكا-تعطر-البلاد-برائحة-كريهة-جدا-1085844929.html

تريليون زيز تخرج في أمريكا "تعطر" البلاد برائحة كريهة جدا

تريليون زيز تخرج في أمريكا "تعطر" البلاد برائحة كريهة جدا

أكد العلماء أن أكثر من تريليون حشرة زيز ستغزو الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الربيع، حيث يتسبب تزامن ظهورها في فترتي حضانة منفصلتين للعام نفسه في ظاهرة نادرة،... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:54+0000

2024-02-07T13:54+0000

2024-02-07T13:54+0000

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تمثل الحاضنتين "13" و"19"، مجموعتين متميزتين من حشرات الزيز الدورية (Magicicada)، التي تظهر وفقًا لدورات حياة تبلغ 13 و17 عامًا على التوالي، وفي حدث طبيعي نادر يحدث مرة كل 221 عامًا، ستحفر هاتان الحاضنتان نفقًا متزامنًا عبر الأرض إلى السطح بدءًا من أواخر أبريل عبر 16 ولاية أمريكية.وأوضح الخبراء أن هذا الحدث، المعروف باسم "الظهور المزدوج"، يمكن أن يؤدي إلى تهجين الحاضنتين، حسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.تعيش حشرات الزيز ما يصل إلى 99.5 في المئة من حياتها تحت الأرض كحوريات، وتتغذى على عصارة جذور الأشجار، وتنتظر 13 عامًا داخل بيوتها الحاضنة لها، حتى تصبح بالغة، والبعض الآخر ينتظر 17 عامًا من أجل الخروج فوق الأرض، وتحفر الحشرات إلى السطح باستخدام أرجلها الأمامية وتتحول إلى حشرات بالغة، بمجرد الانتهاء من التزاوج، تقوم الإناث بقطع شقوق في أغصان الأشجار لوضع بيضها فيها.تعيش حشرات الزيز البالغة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وغالبا لا تعيش لترى بيضها يفقس بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا، ثم تسقط الحوريات الجديدة على الأرض وتحفر نفقًا في التربة لتكرار الدورة.من المحتمل أن ينتهي هذا الظهور المزدوج لهذا العام في أوائل شهر يوليو/تموز، قد يكون العدد الهائل من حشرات الزيز التي "تغني" بصوت عالٍ في نطاق يصل إلى 90 ديسيبل أمرًا مزعجًا بعض الشيء، لكن يوصي العلماء بترك هذه الحشرات إن أمكن، فهي مفيدة للنظام البيئي، وهي غير ضارة للإنسان، ولا تحمل أمراضا.علماء روس يدرسون أنزيما فريدا لعلاج الأمراض الجينيةيمثل الظهور المزدوج لهاتين الحاضنتين في عام 2024 مناسبة نادرة لتزامن دورتي حياتهما البالغة 13 و17 عامًا. لن يتكرر هذا الحدث المزدوج المثير مرة أخرى حتى عام 2445.دراسة: صلة غريبة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم

https://sputnikarabic.ae/20240207/لماذا-يشكل-الخس-المزروع-في-الفضاء-تهديدا-للإنسان؟-1085843427.html

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