https://sputnikarabic.ae/20240207/تي---72-تحيد-طاقم-نظام-صواريخ-مضادة-للدبابات-أوكراني-فيديو-1085828024.html
"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو
"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام طاقم الدبابة "تي - 72بي 3" التابعة للقوات الروسية، بتحييد طاقم نظام صواريخ "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T06:33+0000
2024-02-07T06:33+0000
2024-02-07T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من الاستطلاع الذي نفذته القوات الروسية، عن موقع تموضع نظام "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي كان في منزل متهدم. إثر تلقي معلومات الاستطلاع، انتقل طاقم الدبابة "تي -72بي3" على الفور إلى موقع إطلاق النار وعمل بحسب الإحداثيات، وتم تدمير الهدف بنجاح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو
06:33 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 06:38 GMT 07.02.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام طاقم الدبابة "تي - 72بي 3" التابعة للقوات الروسية، بتحييد طاقم نظام صواريخ "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من الاستطلاع الذي نفذته القوات الروسية، عن موقع تموضع نظام "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي كان في منزل متهدم. إثر تلقي معلومات الاستطلاع، انتقل طاقم الدبابة "تي -72بي3" على الفور إلى موقع إطلاق النار وعمل بحسب الإحداثيات، وتم تدمير الهدف بنجاح.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.