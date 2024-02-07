عربي
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/تي---72-تحيد-طاقم-نظام-صواريخ-مضادة-للدبابات-أوكراني-فيديو-1085828024.html
"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو
"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام طاقم الدبابة "تي - 72بي 3" التابعة للقوات الروسية، بتحييد طاقم نظام صواريخ "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T06:33+0000
2024-02-07T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080107767_7:0:1271:711_1920x0_80_0_0_d80e67c6f8b15f4802952ca10be68987.jpg
وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من الاستطلاع الذي نفذته القوات الروسية، عن موقع تموضع نظام "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي كان في منزل متهدم. إثر تلقي معلومات الاستطلاع، انتقل طاقم الدبابة "تي -72بي3" على الفور إلى موقع إطلاق النار وعمل بحسب الإحداثيات، وتم تدمير الهدف بنجاح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080107767_185:0:1133:711_1920x0_80_0_0_a1b1807959f7e262005a434d249c87b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"تي - 72" تحيد طاقم نظام صواريخ مضادة للدبابات أوكراني... فيديو

06:33 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 06:38 GMT 07.02.2024)
© Sputnikدبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية
دبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من قيام طاقم الدبابة "تي - 72بي 3" التابعة للقوات الروسية، بتحييد طاقم نظام صواريخ "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
وكان ذلك من خلال المعلومات الواردة من الاستطلاع الذي نفذته القوات الروسية، عن موقع تموضع نظام "آ تي جي إم" المضاد للدبابات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي كان في منزل متهدم. إثر تلقي معلومات الاستطلاع، انتقل طاقم الدبابة "تي -72بي3" على الفور إلى موقع إطلاق النار وعمل بحسب الإحداثيات، وتم تدمير الهدف بنجاح.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قطر تتلقى رد حماس على مبادرة التهدئة ... فيديو وصور06:26 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قطر تتلقى رد حماس على مبادرة التهدئة ... فيديو وصورأمس, 19:53 GMTПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصور5 فبراير, 16:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала