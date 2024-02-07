https://sputnikarabic.ae/20240207/تي-80-الروسية-وجها-لوجه-أمام-ليوبارد-2-فيديو-1085842836.html
"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدخول دبابة "تي -80 بي" من القوات الروسية التابعة لمجموعة "الغرب" في مبارزة مع دبابة "ليوبارد 2"... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T12:33+0000
2024-02-07T12:33+0000
2024-02-07T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101612/10/1016121001_0:70:1865:1119_1920x0_80_0_0_3a7f8f15f0ec6a2a183551e07418cd4a.jpg
وأوضح المكتب الصحفي أن المبارزة حدثت في وقت ليس بعيد على اتجاه كوبيانسك، وتجدر الإشارة إلى أن الدبابات "ليوبارد 2 بي إل" التي تم تسليمها لأوكرانيا تختلف عن نماذج أخرى، بما يخص الدروع المصفحة من الواجهة الأمامية والجانبية للبرج، مع بقاء حماية الجسم ذاتها.وأظهرت الاشتباكات الأولى مع المركبات المدرعة الروسية أن "ليوبارد 2"، على الرغم من الترقية، تبقى عرضة للقذائف والصواريخ الروسية، وأجبرت طائرة "لانسيت" كاميكازي دون طيار المدرعات الأوكرانية على تجهيز الدبابات الألمانية بوحدات حماية ديناميكية إضافية وشاشات متطورة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101612/10/1016121001_373:0:1865:1119_1920x0_80_0_0_e0d6ec6097f0ca2d7fdc1c0130c18926.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدخول دبابة "تي -80 بي" من القوات الروسية التابعة لمجموعة "الغرب" في مبارزة مع دبابة "ليوبارد 2" التابعة للقوات الأوكرانية، ونتيجة للقتال، تم تدمير المدرعة الألمانية الصنع.
وأوضح المكتب الصحفي أن المبارزة حدثت في وقت ليس بعيد على اتجاه كوبيانسك، وتجدر الإشارة إلى أن الدبابات "ليوبارد 2 بي إل" التي تم تسليمها لأوكرانيا تختلف عن نماذج أخرى، بما يخص الدروع المصفحة من الواجهة الأمامية والجانبية للبرج، مع بقاء حماية الجسم ذاتها.
وأظهرت الاشتباكات الأولى مع المركبات المدرعة الروسية أن "ليوبارد 2"، على الرغم من الترقية، تبقى عرضة للقذائف والصواريخ الروسية، وأجبرت طائرة "لانسيت" كاميكازي
دون طيار المدرعات الأوكرانية على تجهيز الدبابات الألمانية بوحدات حماية ديناميكية إضافية وشاشات متطورة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.