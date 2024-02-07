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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/تي-80-الروسية-وجها-لوجه-أمام-ليوبارد-2-فيديو-1085842836.html
"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدخول دبابة "تي -80 بي" من القوات الروسية التابعة لمجموعة "الغرب" في مبارزة مع دبابة "ليوبارد 2"... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T12:33+0000
2024-02-07T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضح المكتب الصحفي أن المبارزة حدثت في وقت ليس بعيد على اتجاه كوبيانسك، وتجدر الإشارة إلى أن الدبابات "ليوبارد 2 بي إل" التي تم تسليمها لأوكرانيا تختلف عن نماذج أخرى، بما يخص الدروع المصفحة من الواجهة الأمامية والجانبية للبرج، مع بقاء حماية الجسم ذاتها.وأظهرت الاشتباكات الأولى مع المركبات المدرعة الروسية أن "ليوبارد 2"، على الرغم من الترقية، تبقى عرضة للقذائف والصواريخ الروسية، وأجبرت طائرة "لانسيت" كاميكازي دون طيار المدرعات الأوكرانية على تجهيز الدبابات الألمانية بوحدات حماية ديناميكية إضافية وشاشات متطورة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

"تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو

12:33 GMT 07.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatovدبابة تي 80
دبابة تي 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدخول دبابة "تي -80 بي" من القوات الروسية التابعة لمجموعة "الغرب" في مبارزة مع دبابة "ليوبارد 2" التابعة للقوات الأوكرانية، ونتيجة للقتال، تم تدمير المدرعة الألمانية الصنع.
وأوضح المكتب الصحفي أن المبارزة حدثت في وقت ليس بعيد على اتجاه كوبيانسك، وتجدر الإشارة إلى أن الدبابات "ليوبارد 2 بي إل" التي تم تسليمها لأوكرانيا تختلف عن نماذج أخرى، بما يخص الدروع المصفحة من الواجهة الأمامية والجانبية للبرج، مع بقاء حماية الجسم ذاتها.
وأظهرت الاشتباكات الأولى مع المركبات المدرعة الروسية أن "ليوبارد 2"، على الرغم من الترقية، تبقى عرضة للقذائف والصواريخ الروسية، وأجبرت طائرة "لانسيت" كاميكازي دون طيار المدرعات الأوكرانية على تجهيز الدبابات الألمانية بوحدات حماية ديناميكية إضافية وشاشات متطورة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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