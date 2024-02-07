https://sputnikarabic.ae/20240207/خبير-يوضح-سبب-إغلاق-السويد-التحقيق-بتفجير-التيار-الشمالي-ويطالب-المجتمع-الدولي-بكشف-الفاعل-1085844795.html

خبير يوضح سبب إغلاق السويد التحقيق بتفجير" التيار الشمالي" ويطالب المجتمع الدولي بكشف الفاعل

خبير يوضح سبب إغلاق السويد التحقيق بتفجير" التيار الشمالي" ويطالب المجتمع الدولي بكشف الفاعل

قررت السويد إغلاق ملف التحقيقات في تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:41+0000

2024-02-07T13:41+0000

2024-02-07T13:41+0000

العالم

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وقال أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور هباش فارس لوكالة "سبوتنيك"، عن أسباب القرار السويدي: "إبقاء الغرب على هذه القضية غامضة يثير الكثير من الأسئلة خاصة في ظل امتلاك الدول الغربية مثل ألمانيا، والسويد والدنمارك، إمكانيات كبيرة للتحقيق في مثل هذا النوع من التفجيرات، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف من عدم صدور نتائج التحقيق هذا يؤكد فرضية عدم وجود الفعل المعزول بل والتنظيم وراء هذا التفجير ما سيكشف عن الكثير من النقاط، وأعتقد أن المرحلة المقبلة فيها الكثير من الضغوطات على ألمانيا التي لديها إمكانيات كبيرة في مثل هذه التحقيقات، وذلك بهدف منع أن يكون هناك تقرير واضح وشفاف وعادل، لمعرفة ملابسات هذا التفجير ومن يقف ورائه".وأضاف فارس: "نحن في الوقت بدل الضائع فمن غير المنطقي بعد مرور كل هذا الوقت لم يتمكن أحد من فضح المسؤول عن تفجير حدث في المياه الإقليمية للسويد والدنمارك وبالتالي من المفروض أن تكون هناك سرعة أكبر في الإفصاح عن الأسباب والنتائج ولصالح من تم التفجير أو إخفاء الحقيقة، ويجب أن يكون هناك ضغوط أكبر من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى نتائج حقيقية وكشف الفاعل".وتابع فارس: "في الكثير من القضايا والصراعات الدولية يكون من المعلوم من الفاعل وما مصلحته من الجهة المستهدفة. لكن هناك للأسف في كثير من الأحيان تواطؤ وإخفاء متعمد للمعلومات خاصة عندما نتكلم عما قاله الصحفي سيمور هيرش الذي وجه اتهاما مباشرا للولايات المتحدة إلا أنهم بالنهاية سيتبعون التقرير الرسمي وحده بالرغم من وجود الأدلة والمؤشرات لدوافع اقتصادية وليست فقط سياسية".واعتبر فارس، أن "الولايات المتحدة مستفيدة لأنها تبيع موارد الطاقة إلى ألمانيا وأوروبا وتريد ضمان عدم استفادتها من الغاز الروسي الموثوق ورخيص الثمن لأن ألمانيا قوة اقتصادية كبيرة صاعدة وهذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة التي تمد السوق الأوروبية بنسبة 40 % من الطاقة ومن مصلحتها إزاحة المنافس الأوحد من طريقها الذي هو الغاز الروسي، ففي عام 2021 استوردت أوروبا 45 % من الغاز الروسي وانخفض في 2022 إلى 24% ولكن في عام 2023 عاد الطلب للزيادة حيث تؤكد التقارير الرسمية أن الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي زاد الطلب على الغاز الروسي بنسبة 50%، وهذا يؤكد فرضية أن لا غنى لأوروبا عن الغاز الروسي ومهما حاولت الاستغناء عنه إلا أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع. لا مفر لأوروبا من الحاجة للغاز الروسي، رخيص الثمن والموثوق، إضافة إلى قرب المسافة، فالاستيراد من قطر أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى سيزيد المسافة وبالتالي التكاليف لا سيما مع التوتر في البحر الأحمر فنقل الغاز عبر الأنابيب هو أنجع حل اقتصادي للدول الأوروبية".

https://sputnikarabic.ae/20240206/السويد-تعمل-على-إعلان-انتهاء-التحقيق-حول-قضية-تفجير-التيار-الشمالي-1085803639.html

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