https://sputnikarabic.ae/20240207/روسيا-استيلاء-كندا-على-الأصول-الروسية-لصالح-كييف-سرقة-مبتذلة--1085829902.html

روسيا: استيلاء كندا على الأصول الروسية لصالح كييف سرقة مبتذلة

روسيا: استيلاء كندا على الأصول الروسية لصالح كييف سرقة مبتذلة

صرح السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن التعديلات على التشريع الكندي، والتي تسمح للسلطات بمصادرة الأصول الروسية المجمدة... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T07:54+0000

2024-02-07T07:54+0000

2024-02-07T07:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف ستيبانوف أنه "تم اعتماد تعديلات تشريعية للسماح بمصادرة الأصول الروسية الخاصة الخاضعة للعقوبات في الدائرة القضائية الكندية لصالح نظام كييف، ووفقا لشرطة الملكية الكندية ( نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي)، فقد بلغت قيمة هذه الأصول نحو 100 مليون دولار".وأعرب ستيبانوف عن ثقته في أن الأمثلة على مثل هذه السياسات من أوتاوا، تشكل "سرقة وسطوة مبتذلة"، وفي الوقت ذاته، يعتقد أن محاولات إعطاء مثل هذه الخطوات "الشرعية" من خلال الإجراءات القانونية الداخلية "تبدو سخيفة" وتحرم كندا من "أي حق في تسمية نفسها دولة سيادة القانون".وأضاف ستيبانوف: "لا يتصرف ضباط إنفاذ القانون المحليون (في كندا) دائمًا بشكل استباقي، لذلك، فإن خطر وقوع حوادث خطيرة لا يزال مرتفعا. ففي نهاية المطاف، لا ترغب السلطات في توفير تواجد شرطي على مدار 24 ساعة بالقرب من البعثة الدبلوماسية الروسية".وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا، غير فعالة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.المجر: لا جدوى من توسيع العقوبات ضد روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240207/أوكرانيا-تشتكي-من-العقوبات-الضعيفة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1085826796.html

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