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https://sputnikarabic.ae/20240207/ستولتنبرغ-الناتو-لا-يرى-تهديدا-مباشرا-لأي-من-حلفائه-1085850734.html
ستولتنبرغ: الناتو لا يرى تهديدا مباشرا لأي من حلفائه
ستولتنبرغ: الناتو لا يرى تهديدا مباشرا لأي من حلفائه
قال الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الناتو لا يرى حاليا أي تهديد مباشر لأي من أعضائه. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T16:17+0000
2024-02-07T16:17+0000
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وعقد ستولتنبرغ اجتماعا لمستشاري الأمن القومي لحلف شمال الأطلسي في مقر الاتحاد في بروكسل، اليوم الأربعاء.أعلن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، في وقت سابق، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد 2024"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة.وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، عبر منصة "إكس": "أبحرت المدمرة "يو إس إس جونستون هول"، اليوم الأربعاء، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ، الأسبوع المقبل، مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-روسيا-تتابع-مجريات-التحقيقات-في-تفجيرات-التيار-الشمالي-1085844109.html
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

ستولتنبرغ: الناتو لا يرى تهديدا مباشرا لأي من حلفائه

16:17 GMT 07.02.2024
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Saul Loeb
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قال الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الناتو لا يرى حاليا أي تهديد مباشر لأي من أعضائه.
وعقد ستولتنبرغ اجتماعا لمستشاري الأمن القومي لحلف شمال الأطلسي في مقر الاتحاد في بروكسل، اليوم الأربعاء.

وأضاف ستولتنبرغ: "نحن نعمل باستمرار على الدفاع والردع، ونحن لا نعتبر الأمن أمرا مفروغا منه. لكن في الوقت الحالي، لا يرى الناتو أي تهديد مباشر ضد أي من حلفائه".

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أعلن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، في وقت سابق، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد 2024"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة.
وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، عبر منصة "إكس": "أبحرت المدمرة "يو إس إس جونستون هول"، اليوم الأربعاء، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ، الأسبوع المقبل، مناورة "المدافع الصامد" 2024، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".
وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.
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