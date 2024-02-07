https://sputnikarabic.ae/20240207/علماء-روس-يدرسون-أنزيما-فريدا-لعلاج-الأمراض-الجينية-1085829655.html

علماء روس يدرسون أنزيما فريدا لعلاج الأمراض الجينية

علماء روس يدرسون أنزيما فريدا لعلاج الأمراض الجينية

أعلن مركز التحليل الطيفي الكتلي التابع لمعهد البيولوجيا والفيزياء الكيميائية التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، أن علماء المركز قاموا بدراسة... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T07:48+0000

2024-02-07T07:48+0000

2024-02-07T07:49+0000

مجتمع

علوم

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وجاء في دراسة بحثية صادرة عن المعهد: "درس معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي أنزيم إصلاح فريد قادر على إزالة الضرر مباشرة واستعادة بنية "DNA" ونيوكليوتيدات (RNA) دون مساعدة أنزيمات أخرى".وأشار المركز إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها يمكن استخدامها لتطوير الأدوية المضادة للأورام، وكذلك اختيار العلاج الشخصي للأمراض المرتبطة بتلف الحمض النووي الجينومي. ونشرت نتائج العمل في المجلة العلمية International Journal" of "Molecular Sciences.وبحسب الدراسة، يمتلك أنزيم "ALKBH3"، وهو محط الاهتمام العلمي، آلية عمل معقدة وليس من الواضح تمامًا كيفية تفاعله مع الحمض النووي المستهدف. باستخدام مزيج من الأساليب البيوكيميائية والفيزيائية الحيوية، قام العلماء لأول مرة بدراسة ديناميكياتها الهيكلية في المحلول، فقد تمكنوا من تحديد المكونات الرئيسية للبروتينات التي تتفاعل مع الحمض النووي، ووصف دورها في العملية الأنزيمية، وكذلك تحديد كيف يؤثر إزالتها على ديناميات بنية البروتين بأكمله.يوفر البحث الذي أجراه علماء نوفوسيبيرسك منظورًا جديدًا لدراسة التنظيم المكاني لأنزيم "ALKBH3". تساعد البيانات التي تم الحصول عليها على فهم أفضل لكيفية تنفيذ آليات حماية المعلومات الوراثية البشرية.وأضافت الباحثة كاناجيفسكايا: "في المستقبل، يمكن استخدام البيانات التي تم الحصول عليها لتطوير أدوية تهدف إلى قمع النشاط غير المرغوب فيه لأنزيم "ALKBH3" في الخلايا السرطانية الخبيثة. كما أنها تستخدم في الطب الشخصي، حيث يمكن استخدامها لتحديد نشاط هذا الأنزيم في الخلايا الحية. إذا عرفنا مستوى نشاط أنزيمات الإصلاح لدى شخص معين، فيمكننا التنبؤ بتطور بعض الأمراض المرتبطة بتلف الحمض النووي الجينومي".علماء يحولون الماء إلى معدن... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240206/علماء-روس-يبسطون-عملية-إنتاج-المضادات-الحيوية-1085789182.html

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