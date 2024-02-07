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https://sputnikarabic.ae/20240207/فرنسا-قد-ترسل-مقاتلات-ميراج-2000-دي-إلى-أوكرانيا-1085834738.html
فرنسا قد ترسل مقاتلات "ميراج 2000 دي" إلى أوكرانيا
فرنسا قد ترسل مقاتلات "ميراج 2000 دي" إلى أوكرانيا
قررت فرنسا إخراج بعض مقاتلاتها من طراز "ميراج 2000دي" من الخدمة. ووعدت الحكومة الفرنسية إرسال هذه الطائرات إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:01+0000
2024-02-07T10:01+0000
رصد عسكري
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قررت فرنسا تحديث 55 مقاتلة من طراز "ميراج 2000 دي" من أصل 86 بهدف إطالة خدمتها حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، بعد ثلاثة عقود من تشغيلها، وتيبن أن المقاتلات الـ20 المتبقية، زائدة عن الحاجة.وجاء في التقرير: "إذا كانت فرنسا ستتبرع بالفعل بطائرات "ميراج"، فقد يتم الإعلان عن ذلك في المستقبل القريب. وسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا هذا الشهر".وتشير التقارير إلى أنه حتى لو قررت فرنسا إرسال طائراتها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ففي الوقت الحالي لا توجد في أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمتها، ولا أطقم جاهزة لتشغيل طائرات "ميراج". ويذكر أن المقاتلات الفرنسية متوافقة مع صواريخ كروز "سكالب-إي جي"، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.السفير الروسي لدى باريس يشير إلى تورط فرنسا المتزايد بالصراع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240118/سيناتور-فرنسي-أوكرانيا-تستهلك-في-غضون-أيام-ما-تنتجه-فرنسا-من-القذائف-المدفعية-خلال-سنة-1085124525.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

فرنسا قد ترسل مقاتلات "ميراج 2000 دي" إلى أوكرانيا

10:01 GMT 07.02.2024
© AFP 2023 / Sebastien Bozonطائرة فرنسية من نوع ميراج 2000
طائرة فرنسية من نوع ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / Sebastien Bozon
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قررت فرنسا إخراج بعض مقاتلاتها من طراز "ميراج 2000دي" من الخدمة. ووعدت الحكومة الفرنسية إرسال هذه الطائرات إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
قررت فرنسا تحديث 55 مقاتلة من طراز "ميراج 2000 دي" من أصل 86 بهدف إطالة خدمتها حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، بعد ثلاثة عقود من تشغيلها، وتيبن أن المقاتلات الـ20 المتبقية، زائدة عن الحاجة.
وجاء في التقرير: "إذا كانت فرنسا ستتبرع بالفعل بطائرات "ميراج"، فقد يتم الإعلان عن ذلك في المستقبل القريب. وسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا هذا الشهر".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
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وتشير التقارير إلى أنه حتى لو قررت فرنسا إرسال طائراتها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ففي الوقت الحالي لا توجد في أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمتها، ولا أطقم جاهزة لتشغيل طائرات "ميراج".
ويذكر أن المقاتلات الفرنسية متوافقة مع صواريخ كروز "سكالب-إي جي"، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
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