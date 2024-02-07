https://sputnikarabic.ae/20240207/فيديو-يكشف-ميزات-تي-90-إم-إس-بعرض-في-السعودية-1085849328.html

فيديو يكشف ميزات "تي-90 إم إس" بعرض في السعودية... فيديو

فيديو يكشف ميزات "تي-90 إم إس" بعرض في السعودية... فيديو

قدمت شركة "روسوبورون إكسبورت"، دبابة القتال الروسية "تي – 90 إم إس"، في المعرض الدولي للدفاع والأمن 2024، الذي يقام في المملكة العربية السعودية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T15:20+0000

2024-02-07T15:20+0000

2024-02-07T15:30+0000

روسيا

سلاح روسيا

العالم

رصد عسكري

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ووفقا لمجلة "روسكويه آروجيه، أن ضيوف المعرض والمتخصصين، تعرفوا على ميزات تصميم المركبة القتالية المحلية، والتي تتفوق على منافسيها في السوق العالمية في جميع النواحي تقريبًا، وذلك وفقًا لمدير الشركة ألكسندر ميخيف.وذكر ميخييف، أنه "تتميز دبابتنا بوزن مثالي وصورة ظلية منخفضة، ولديها قوة نيران عالية ومستوى حديث من الأمان والقدرة على البقاء، وفي الوقت نفسه تتمتع بقدرة جيدة على الحركة وتستطيع التغلب على أصعب العقبات".تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل الدبابات في العالم من حيث الحماية والتدريع، إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك.ويمكن للدبابة الروسية "تي – 90" أن تتفوق على دبابات أخرى تملكها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة على الأرض بما تملكه من تقنيات هجومية ودفاعية لا مثيل لها وقدرتها العالية على اجتياز الموانع الطبيعية.تعد الدبابة "تي — 90" واحدة من أحدث الدبابات في سلسلة دبابات "تي" الروسية، وأثبتت الدروع الروسية، في سهول زابوروجيه وخيرسون التي تتكون من نسخ مطورة من تصميمات الدبابات من الجيل الثاني والثالث بما في ذلك "تي-72"، و"تي-80" وتي -90"، أنها أكثر من مجرد ند للدبابات القتالية الرئيسية الأوكرانية المقدمة من الناتو.وقال رستم كلوبوف، ضابط المخابرات العسكرية السوفييتية والروسية السابق، وبطل روسيا، والعقيد الاحتياطي والمحارب القديم في الحروب في أفغانستان والشيشان، لـ"سبوتنيك": "في الوقت الحالي، أعتقد أن هذه هي أفضل دبابة في العالم".

https://sputnikarabic.ae/20240207/مي---8--17-مروحية-روسية-تستخدمها-100-دولة-1085846436.html

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