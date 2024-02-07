https://sputnikarabic.ae/20240207/لحظة-نادرة-لانفجار-قنبلة-في-الهواء-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1085827285.html
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تمكنت طائرة استطلاع مسيرة روسية، من التقاط فيديو للحظة نادرة لانفجار القنبلة الجوية "فاب-500 إم 62" مع وحدة التخطيط والتصحيح، التي تزن 500 كيلوغرام في الهواء. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T06:05+0000
2024-02-07T06:05+0000
2024-02-07T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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فجرت سلسلة من أربع قنابل روسية، مرافق تخزين المعدات والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشوغويف.أصابت ثلاث قنابل المستودعات بشكل مباشر، وانفجرت الرابعة فوقها، حيث اصطدمت بشظايا القنابل الثلاث السابقة، وانفجرت في الهواء، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وأشار موقع"FighterBomber"، الذي نشر الفيديو، إلى أنها "حالة نادرة جدًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1085801439.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تمكنت طائرة استطلاع مسيرة روسية، من التقاط فيديو للحظة نادرة لانفجار القنبلة الجوية "فاب-500 إم 62" مع وحدة التخطيط والتصحيح، التي تزن 500 كيلوغرام في الهواء.
فجرت سلسلة من أربع قنابل روسية، مرافق تخزين المعدات والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشوغويف.
أصابت ثلاث قنابل المستودعات بشكل مباشر، وانفجرت الرابعة فوقها، حيث اصطدمت بشظايا القنابل الثلاث السابقة، وانفجرت في الهواء، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
وأشار موقع"FighterBomber"، الذي نشر الفيديو، إلى أنها "حالة نادرة جدًا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.