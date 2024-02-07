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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/لحظة-نادرة-لانفجار-قنبلة-في-الهواء-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1085827285.html
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تمكنت طائرة استطلاع مسيرة روسية، من التقاط فيديو للحظة نادرة لانفجار القنبلة الجوية "فاب-500 إم 62" مع وحدة التخطيط والتصحيح، التي تزن 500 كيلوغرام في الهواء. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T06:05+0000
2024-02-07T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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فجرت سلسلة من أربع قنابل روسية، مرافق تخزين المعدات والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشوغويف.أصابت ثلاث قنابل المستودعات بشكل مباشر، وانفجرت الرابعة فوقها، حيث اصطدمت بشظايا القنابل الثلاث السابقة، وانفجرت في الهواء، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وأشار موقع"FighterBomber"، الذي نشر الفيديو، إلى أنها "حالة نادرة جدًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1085801439.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

06:05 GMT 07.02.2024
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik
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تمكنت طائرة استطلاع مسيرة روسية، من التقاط فيديو للحظة نادرة لانفجار القنبلة الجوية "فاب-500 إم 62" مع وحدة التخطيط والتصحيح، التي تزن 500 كيلوغرام في الهواء.
فجرت سلسلة من أربع قنابل روسية، مرافق تخزين المعدات والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من تشوغويف.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
أمس, 11:46 GMT
أصابت ثلاث قنابل المستودعات بشكل مباشر، وانفجرت الرابعة فوقها، حيث اصطدمت بشظايا القنابل الثلاث السابقة، وانفجرت في الهواء، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
وأشار موقع"FighterBomber"، الذي نشر الفيديو، إلى أنها "حالة نادرة جدًا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
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