https://sputnikarabic.ae/20240207/لماذا-يشكل-الخس-المزروع-في-الفضاء-تهديدا-للإنسان؟-1085843427.html

لماذا يشكل الخس المزروع في الفضاء خطرا على الإنسان؟

لماذا يشكل الخس المزروع في الفضاء خطرا على الإنسان؟

تعتبر الخضروات من الأمور الضرورية المهمة بالنسبة للنظام الغذائي لدى الإنسان، لذا فإن زراعة الخضروات الطازجة في الفضاء تبدو طريقة فعالة لرواد الفضاء للبقاء في... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:23+0000

2024-02-07T13:23+0000

2024-02-07T14:03+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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كشف بحث جديد أنه على الرغم من أن طبق السلطات في الفضاء مغذ ومفيد، إلا أنه قد يشكل خطراً على حياة رواد الفضاء من ناحية أخرى. وخلال الاختبارات التي أجريت على النباتات المزروعة في محاكاة الجاذبية الصغرى، تبين أن النباتات في الواقع أكثر عرضة من المعتاد لمسببات أمراض السالمونيلا المعوية.ومن جهة أخرى، يعلم الكثيرون، على رأسهم رواد الفضاء، أن محطة الفضاء الدولية، هي موطن للكثير من البكتيريا والفطريات المعدية، وإذا تسببت هذه الميكروبات الفضائية في مرض واسع النطاق بين أطقم رواد الفضاء، فهذا يعني أن أرواحهم ستصبح معرضة للخطر.مسامات النبات تصبح "بوابة الخطر" واستخدم بايس وزملاؤه جهازًا يسمى "كلينوستات" لإجراء بعض حيل التدوير الذكية في المختبر، ووضع نباتات الخس في حالة مماثلة لما تكون عليه في الجاذبية الصغرى، ثم أضافوا بكتيريا "Senterica" إلى الأوراق، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وأضاف الباحثون نوعًا أكثر فائدة من البكتيريا، وهو النوع الذي يحمي النباتات عادةً من الضغوط الخارجية، لكن، مرة أخرى، لم تعمل الدفاعات في ظل الجاذبية الصغرى، ما يشير إلى أن هناك شيئًا ما في هذه الحالة يعطل التفاعلات الكيميائية التي يستخدمها الخس عادةً للحفاظ على سلامته. وأظهرت الدراسات السابقة أن نبات الخس الفضائي آمن ومغذي مثل النباتات المشابهة التي تنمو على الأرض، في حين يشير البحث الجديد إلى أنه قد يواجه صعوبات في درء العدوى بالطريقة المعتادة."قاتل المدينة" يقترب من الأرض... فيديووأضاف كنيل: "من المهم أن نفهم بشكل أفضل كيفية تفاعل مسببات الأمراض البكتيرية مع الجاذبية الصغرى من أجل تطوير استراتيجيات التخفيف المناسبة".حين يقع "القاتل" في فخ الطبيعة... 10 حيتان أوركا يحاصرها الجليد... فيديو

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