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https://sputnikarabic.ae/20240207/ماذا-يتضمن-رد-حماس-على-مقترح-إطار-اتفاق-التهدئة-في-غزة-1085851949.html
ماذا يتضمن رد "حماس" على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة؟
ماذا يتضمن رد "حماس" على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة؟
سلّمت حركة "حماس" الفلسطينية ردها على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة، إلى الوسطاء. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T16:45+0000
2024-02-07T16:45+0000
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ونشرت وسائل إعلام عربية مضمون الرد المكتوب الذي تضمن موافقة الحركة على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ماذا يتضمن رد "حماس" على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة؟

16:45 GMT 07.02.2024
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سلّمت حركة "حماس" الفلسطينية ردها على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة، إلى الوسطاء.
ونشرت وسائل إعلام عربية مضمون الرد المكتوب الذي تضمن موافقة الحركة على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
ماذا يتضمن رد حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة؟ - سبوتنيك عربي
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