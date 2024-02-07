https://sputnikarabic.ae/20240207/مراسلة-سبوتنيك-مقتل-4-جنود-من-الجيش-السوري-في-هجوم-إرهابي-قرب-الحدود-الأردنية-1085831132.html
مراسلة "سبوتنيك": مقتل 4 جنود من الجيش السوري في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية
مراسلة "سبوتنيك": مقتل 4 جنود من الجيش السوري في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في محاقظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 جنود من الجيش السوري، في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "هجوما مباغتا شنه إرهابيون على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة 15 في الجيش السوري، بالقرب من بلدة أم المياذن شمالي الحدود السورية الأردنية، بنحو 3 كم، بريف المحافظة الجنوبي الشرقي".وأضافت المراسلة أن المجموعات الإرهابية شنت هجومها بغزارة نارية من الأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود من الجيش السوري وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني.وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية، قتلوا خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري على خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري، تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.وقال كوليت، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربع هجمات في محافظة إدلب، وهجومين في محافظة اللاذقية".إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص السورية
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار الأردن
مراسلة "سبوتنيك": مقتل 4 جنود من الجيش السوري في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية
08:19 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 08:46 GMT 07.02.2024)
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في محاقظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 جنود من الجيش السوري، في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "هجوما مباغتا شنه إرهابيون على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة 15 في الجيش السوري، بالقرب من بلدة أم المياذن شمالي الحدود السورية الأردنية، بنحو 3 كم، بريف المحافظة الجنوبي الشرقي".
وأضافت المراسلة أن المجموعات الإرهابية شنت هجومها بغزارة نارية من الأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود من الجيش السوري وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، يوم الجمعة الماضية، بمقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.
وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية، قتلوا خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري على خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.
وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري، تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في وقت سابق، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، خلال اليوم الماضي.
وقال كوليت، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربع هجمات في محافظة إدلب، وهجومين في محافظة اللاذقية".