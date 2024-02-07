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https://sputnikarabic.ae/20240207/مي---8--17-مروحية-روسية-تستخدمها-100-دولة-1085846436.html
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
تصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري، ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأنتجت روسيا أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة

14:00 GMT 07.02.2024
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تصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري، ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق.
وأنتجت روسيا أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
مي - 8 / 17.. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة - سبوتنيك عربي
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