https://sputnikarabic.ae/20240207/مي---8--17-مروحية-روسية-تستخدمها-100-دولة-1085846436.html
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
تصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري، ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T14:00+0000
2024-02-07T14:00+0000
2024-02-07T14:00+0000
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انفوجرافيك
سلاح روسيا
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وأنتجت روسيا أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
تصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري، ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق.
وأنتجت روسيا أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.