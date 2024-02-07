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https://sputnikarabic.ae/20240207/وزير-الأشغال-الفلسطيني-إسرائيل-والغرب-ماضون-في-مخطط-التهجير-ووقف-تمويل-الأونروا-جزء-من-المؤامرة-1085841344.html
وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل والغرب ماضون في مخطط التهجير ووقف تمويل الأونروا جزء من المؤامرة
وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل والغرب ماضون في مخطط التهجير ووقف تمويل الأونروا جزء من المؤامرة
صرح الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، أن "إسرائيل ومن خلفها الغرب ماضون في مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، من غزة والضفة والقدس وأراضي 48". 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T12:00+0000
2024-02-07T12:00+0000
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وأضاف زيارة في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الحرب الإسرائيلية في غزة دفعت مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون النزوح الداخلي من الشمال إلى مدن الجنوب في خان يونس ورفح والوسطى".واعتبر الوزير الفلسطيني قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الـ"أونروا" في قطاع غزة، مشاركة علنية ومباشرة في الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.وأكد أن "قرار وقف تمويل الأونروا يعني الحكم بالموت على المواطنين في قطاع غزة"، مضيفا: "بالتالي الدول التي أوقفت التمويل هي بالنسبة لنا مشاركة بصورة مباشرة في هذه الإبادة وجزء من مؤامرة التهجير".وأعلنت دول غربية عدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها للـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" في قطاع غزة.وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تقودها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيّم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".وأعلن المفوض العام للـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية باستقالته، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.
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https://sputnikarabic.ae/20240205/الأمم-المتحدة-تعين-مجموعة-مستقلة-لمراجعة-عمل-الأونروا-في-غزة-1085776685.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل

وزير الأشغال الفلسطيني: إسرائيل والغرب ماضون في مخطط التهجير ووقف تمويل الأونروا جزء من المؤامرة

12:00 GMT 07.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ "أونروا" في مدينة غزة
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
صرح الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، أن "إسرائيل ومن خلفها الغرب ماضون في مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، من غزة والضفة والقدس وأراضي 48".
وأضاف زيارة في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الحرب الإسرائيلية في غزة دفعت مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون النزوح الداخلي من الشمال إلى مدن الجنوب في خان يونس ورفح والوسطى".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
السيسي يؤكد لبلينكن أهمية الدور المحوري لـ"الأونروا" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أمس, 13:39 GMT
واعتبر الوزير الفلسطيني قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الـ"أونروا" في قطاع غزة، مشاركة علنية ومباشرة في الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأكد أن "قرار وقف تمويل الأونروا يعني الحكم بالموت على المواطنين في قطاع غزة"، مضيفا: "بالتالي الدول التي أوقفت التمويل هي بالنسبة لنا مشاركة بصورة مباشرة في هذه الإبادة وجزء من مؤامرة التهجير".
وأعلنت دول غربية عدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها للـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" في قطاع غزة.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
الأمم المتحدة تعين مجموعة مستقلة لمراجعة عمل "الأونروا" في غزة
5 فبراير, 17:49 GMT
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تقودها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".
وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيّم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".
وأعلن المفوض العام للـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية باستقالته، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.
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