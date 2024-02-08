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https://sputnikarabic.ae/20240208/آر-في-في---إم-دي-صاروخ-روسي-خارق-يدمر-جميع-الطائرات-الحربية-1085872239.html
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
تضم الترسانة الروسية الصاروخية الروسية صواريخ تم تصميمها للانطلاق من الطائرات الحربية لتدمير طائرات عسكرية أخرى وتعرف بصواريخ "جو - جو". 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:42+0000
2024-02-08T12:42+0000
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من هذه الصواريخ: صاروخ "آر في في - إم دي"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الموجهة التي يمكنها إصابة الهدف الجوي من جميع الاتجاهات، والذي نتعرف إليه في هذا الرسم البياني.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية

12:42 GMT 08.02.2024
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تضم الترسانة الروسية الصاروخية الروسية صواريخ تم تصميمها للانطلاق من الطائرات الحربية لتدمير طائرات عسكرية أخرى وتعرف بصواريخ "جو - جو".
من هذه الصواريخ: صاروخ "آر في في - إم دي"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الموجهة التي يمكنها إصابة الهدف الجوي من جميع الاتجاهات، والذي نتعرف إليه في هذا الرسم البياني.
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي
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