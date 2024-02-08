عربي
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240208/أشهر-مشجع-لكرة-القدم-في-العالم-يفارق-الحياة-صور-وفيديو--1085866501.html
أشهر مشجع لكرة القدم في العالم يفارق الحياة... صور وفيديو
أشهر مشجع لكرة القدم في العالم يفارق الحياة... صور وفيديو
فارق المشجع الأرجنتيني كارلوس باسكول، الملقب بـ"تولا"، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، والحائز على جائزة "ذا بيست"، الحياة عن عمر ناهز 83 عاما. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T10:43+0000
2024-02-08T10:43+0000
مجتمع
العالم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070900984_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_44914215bb2f400f862e1afc4fdb90c3.jpg
ورافق "تولا"، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا حتى قطر 2022، وشهد تتويج "ألبيسيليستي" بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.وتابع "تولا" كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.ونعى نادي روزاريو سنترال "تولا" الذي أدان العنف في الملاعب، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع (كانيي) (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم".وتابع: "من الآن فصاعدا سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي (السماء)".جدل في مصر بسبب "صراع" بين محمد صلاح وحسام حسن... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070900984_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_1924e852b639bf5acbb09761f49fe88b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة
العالم, رياضة

أشهر مشجع لكرة القدم في العالم يفارق الحياة... صور وفيديو

10:43 GMT 08.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين، 30 نوفمبر 2022
جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين، 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
فارق المشجع الأرجنتيني كارلوس باسكول، الملقب بـ"تولا"، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، والحائز على جائزة "ذا بيست"، الحياة عن عمر ناهز 83 عاما.
ورافق "تولا"، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا حتى قطر 2022، وشهد تتويج "ألبيسيليستي" بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.
وقبل عام، فاز "تولا" بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، وتسلمها شخصيا لأنه "أسر العالم كله" في كأس العالم 2022، و"خلق أجواء دافئة وملونة"، وجلب "طاقة إضافية" للمنتخب، على حد تعبير "فيفا".
وتابع "تولا" كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.
ونعى نادي روزاريو سنترال "تولا" الذي أدان العنف في الملاعب، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع (كانيي) (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "من الآن فصاعدا سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي (السماء)".
جدل في مصر بسبب "صراع" بين محمد صلاح وحسام حسن... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Штурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تصريحات بلينكن بشأن أطفال غزة تثير صدمة في إسرائيل... فيديو وصور10:31 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала