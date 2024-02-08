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https://sputnikarabic.ae/20240208/أفضل-صور-للحياة-البرية-من-اختيار-الجمهور-1085876517.html
أفضل صور للحياة البرية من اختيار الجمهور
أفضل صور للحياة البرية من اختيار الجمهور
استقبلت مسابقة مصور الحياة البرية للعام الماضي أكثر من 50 ألف صورة، لكن لجنة التحكيم يمكنها فقط منح 100 متسابق نهائي. لكن تم اختيار 25 صورة من مشاركات هذا... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:52+0000
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фото, صور
фото, صور

أفضل صور للحياة البرية من اختيار الجمهور

13:52 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 14:52 GMT 08.02.2024)
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استقبلت مسابقة مصور الحياة البرية للعام الماضي أكثر من 50 ألف صورة، لكن لجنة التحكيم يمكنها فقط منح 100 متسابق نهائي. لكن تم اختيار 25 صورة من مشاركات هذا العام من قبل الحكام ومتحف التاريخ الطبيعي، ثم طُلب من الجمهور المساعدة في اختيار الفائز بجائزة اختيار الجمهور، وهذه هي الصور التي فازت بالاختيار.
© Photo / Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة لسرير الجليد التقطتها المصورة البريطانية نيما ساريخاني، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

صورة لسرير الجليد التقطتها المصورة البريطانية نيما ساريخاني، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023 - سبوتنيك عربي
1/5
© Photo / Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة لسرير الجليد التقطتها المصورة البريطانية نيما ساريخاني، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

© Photo / Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة Aurora Jellies التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

صورة Aurora Jellies التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023 - سبوتنيك عربي
2/5
© Photo / Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة Aurora Jellies التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

© Photo / Mark Boyd/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة الأبوة والأمومة المشتركة للمصور الكيني مارك بويد، تم تضمينها في أفضل 5 صور للحياة البرية لجائزة اختيار الجمهور لعام 2023

صورة الأبوة والأمومة المشتركة للمصور الكيني مارك بويد، تم تضمينها في أفضل 5 صور للحياة البرية لجائزة اختيار الجمهور لعام 2023 - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / Mark Boyd/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

صورة الأبوة والأمومة المشتركة للمصور الكيني مارك بويد، تم تضمينها في أفضل 5 صور للحياة البرية لجائزة اختيار الجمهور لعام 2023

© Photo / Daniel Dencescu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

تم إدراج صورة Starling Murmuration للمصور الألماني الروماني دانييل دينسيسكو، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

تم إدراج صورة Starling Murmuration للمصور الألماني الروماني دانييل دينسيسكو، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023 - سبوتنيك عربي
4/5
© Photo / Daniel Dencescu/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

تم إدراج صورة Starling Murmuration للمصور الألماني الروماني دانييل دينسيسكو، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

© Photo / Tzahi Finkelstein/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

تم إدراج صورة السلحفاة السعيدة للمصور الإسرائيلي تساحي فينكلستين، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

تم إدراج صورة السلحفاة السعيدة للمصور الإسرائيلي تساحي فينكلستين، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023 - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / Tzahi Finkelstein/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

تم إدراج صورة السلحفاة السعيدة للمصور الإسرائيلي تساحي فينكلستين، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023

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