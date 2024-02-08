أفضل صور للحياة البرية من اختيار الجمهور

صورة لسرير الجليد التقطتها المصورة البريطانية نيما ساريخاني، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
صورة لسرير الجليد التقطتها المصورة البريطانية نيما ساريخاني، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
صورة Aurora Jellies التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
صورة Aurora Jellies التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، وتم إدراجها ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
صورة الأبوة والأمومة المشتركة للمصور الكيني مارك بويد، تم تضمينها في أفضل 5 صور للحياة البرية لجائزة اختيار الجمهور لعام 2023
صورة الأبوة والأمومة المشتركة للمصور الكيني مارك بويد، تم تضمينها في أفضل 5 صور للحياة البرية لجائزة اختيار الجمهور لعام 2023
تم إدراج صورة Starling Murmuration للمصور الألماني الروماني دانييل دينسيسكو، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
تم إدراج صورة Starling Murmuration للمصور الألماني الروماني دانييل دينسيسكو، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
تم إدراج صورة السلحفاة السعيدة للمصور الإسرائيلي تساحي فينكلستين، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023
تم إدراج صورة السلحفاة السعيدة للمصور الإسرائيلي تساحي فينكلستين، ضمن أفضل 5 مصورين للحياة البرية في جائزة اختيار الجمهور لعام 2023