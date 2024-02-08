https://sputnikarabic.ae/20240208/أونروا-آخر-مرة-سمحوا-لنا-بإيصال-الطعام-إلى-قطاع-غزة-كانت-في-23-يناير-الماضي-1085878189.html

"أونروا": آخر مرة سمحوا لنا بإيصال الطعام إلى قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي

"أونروا": آخر مرة سمحوا لنا بإيصال الطعام إلى قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن "نصف طلبات إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T14:38+0000

2024-02-08T14:38+0000

2024-02-08T14:38+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070153301_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_486d4581d9d85d060faf31167511034e.jpg

وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "آخر مرة سمح للوكالة فيها بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها كانت في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي".وأضاف أن "الأمم المتحدة حددت مناطق شمالي غزة تعاني من المجاعة"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 300 ألف شخص في غزة يعتمدون على مساعداتنا من أجل أن يبقوا على قيد الحياة".وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".وتتهم إسرائيل، موظفين لدى الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي، في وقت أعلن المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة، مؤكدا أنه لن يأبو الغيط يدعو المجتمع الدولي للدفاع عن الـ"أونروا" ويحذر من خطر على المنطقة بأسرهاستسلم للمطالب الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240206/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نعتزم-تقديم-أدلة-للأمم-المتحدة-على-ارتباط-الأونروا-بـالإرهاب-1085783570.html

https://sputnikarabic.ae/20240206/أبو-الغيط-يدعو-المجتمع-الدولي-للدفاع-عن-الـأونروا-ويحذر-من-خطر-على-المنطقة-بأسرها-1085801814.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم