https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تواجه-نقصا-حادا-في-المشاة-1085863631.html
القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في المشاة
القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في المشاة
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن جنود وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في عدد المشاة، والجيش منهك، ومعنوياتهم تتراجع. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T08:53+0000
2024-02-08T08:53+0000
2024-02-08T08:53+0000
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وأضافت الصحيفة: "يمكنك أن تشعر بذلك، الناس مرهقون أخلاقيا وجسديا"، يقتبس المنشور كلمات أحد القادة الأوكرانيين، الذي قدم نفسه باسم "سيرغي".ويعتقد الجيش أن نقص الأفراد يمكن أن يكون له تأثير على التحرك قدما، خاصة في فصل الشتاء عندما تكون الظروف الجوية قاسية.وأضاف الجنود أن نقص الذخيرة والأسلحة يمثل أيضًا مشكلة بالنسبة للقوات الأوكرانية. وبحسب أحد القادة، تلقت مفرزته عشر قذائف فقط لمدافع هاوتزر.ووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع. وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني، في يناير الماضي، 23 ألف قتيل وجريح.
https://sputnikarabic.ae/20240207/الدفاع-الألمانية-وصلنا-إلى-أقصى-حد-ممكن-لتوريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085848200.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في المشاة
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن جنود وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في عدد المشاة، والجيش منهك، ومعنوياتهم تتراجع.
وأضافت الصحيفة: "يمكنك أن تشعر بذلك، الناس مرهقون أخلاقيا وجسديا"، يقتبس المنشور كلمات أحد القادة الأوكرانيين، الذي قدم نفسه باسم "سيرغي".
ويعتقد الجيش أن نقص الأفراد يمكن أن يكون له تأثير على التحرك قدما، خاصة في فصل الشتاء عندما تكون الظروف الجوية قاسية.
وقال قائد كتيبة يدعى "ألكسندر" إن الأوكرانيين لا ينضمون إلى الجيش لأن "الدولة لم تستطع أن تشرح لهم أنه ينبغي عليهم الذهاب إلى هناك".
وأضاف الجنود أن نقص الذخيرة والأسلحة يمثل أيضًا مشكلة بالنسبة للقوات الأوكرانية. وبحسب أحد القادة، تلقت مفرزته عشر قذائف فقط لمدافع هاوتزر.
وفي وقت سابق،عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وتحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في يناير (كانون الثاني الماضي)، قائلا: "تمكنوا (أفراد القوات الروسية) من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسكي وكراسني ليمان ودونيتسك وتحرير بلدة فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".
ووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع. وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني، في يناير الماضي، 23 ألف قتيل وجريح.