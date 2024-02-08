https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محورين-مهمين-1085866672.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محورين مهمين

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محورين مهمين

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة على محوري كرانسي ليمان ودونيتسك. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T10:56+0000

2024-02-08T10:56+0000

2024-02-08T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، احتلت مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية خطوطا ومواقع أكثر فائدة، كما ألحقت أضرارا بالقوى العاملة والمعدات للكتائب الآلية 22 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كليشيفكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو ما يصل إلى 310 جنود، ودبابة وأربع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777" المصنعة في الولايات المتحدة، ووحدة مدفعية "كراب" الذاتية الدفع البولندية الصنع، ومدافع هاوتزر "دي 20"، ومدفع "دي 30"، ومدفع "إم تي 12" المضاد للدبابات".وأضافت الدفاع: "في اتجاه كراسني ليمان، حسّنت مجموعة "المركز" للقوات الروسية انتشارها على طول الحافة الأمامية، وبدعم من المدفعية، صدت هجومين لمجموعات من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 عمليات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسك".وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 30 جنديا وأربع شاحنات صغيرة بالإضافة إلى مدفع "هاوتزر إم 777" صنع في الولايات المتحدة. وبينت الدفاع: "في اتجاه خيرسون، دمرت وحدات من اللواء البحري 35 ولواء الدفاع 121 في توكاريفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 جنديا وثلاث مركبات، ومنظومة "هيمارس" المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المدفعية الذاتية الدفع البولندية الصنع "كراب"".ولفتت الدفاع إلى أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت مجموعة "الشرق" للقوات الروسية، بالتعاون مع الطيران، القوى العاملة والمعدات لوحدات اللواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 128 لقوات الدفاع في أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 155 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات ووحدة مدفعية "أكاسيا" ذاتية الدفع ومدفع غفوزديكا ذاتي الدفع ومدافع "هاوتزر دي 20".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240208/مقاتلات-روسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-في-سماء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1085866750.html

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روسيا, رصد عسكري