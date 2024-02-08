https://sputnikarabic.ae/20240208/اهتمام-كبير-بمشاركة-روسيا-في-تطوير-تشيك-ميت-خلال-معرض-الدفاع-العالمي-1085861369.html
اهتمام كبير بمشاركة روسيا في تطوير "تشيك ميت" خلال معرض الدفاع العالمي
اهتمام كبير بمشاركة روسيا في تطوير "تشيك ميت" خلال معرض الدفاع العالمي
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخيف، أن الشركاء الأجانب يريدون مشاركة روسيا في تطوير مقاتلة "تشيك ميت" الخفيفة من الجيل الخامس،... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T07:38+0000
2024-02-08T07:38+0000
2024-02-08T07:38+0000
رصد عسكري
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وشارك الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخيف، في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.وقال في المعرض لوكالة "سبوتنيك: "يهتم شركاء "روس أوبورون إكسبورت" الأجانب بالتطوير المشترك للطائرة التكتيكية الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". وميزتها الرئيسية التي تتفوق بها على نظيراتها الأجنبية القليلة هي هندستها التصميمية المرنة، والتي تسمح، في إطار التعاون التكنولوجي، بإنشاء طائرة واعدة يتم تكييفها إلى أقصى حد مع متطلبات العملاء. وخلال المشاورات، نناقش فرص التطوير المشترك والتكامل بين الأنظمة المتقدمة على متن الطائرة وإلكترونيات الطيران وأسلحة الطائرات الأجنبية".بالإضافة إلى ذلك، أشار ميخيف إلى أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تقدم مجموعة واسعة من أسلحة الطيران التي تلبي المتطلبات المحددة لطائرات الجيل الخامس، والتي يمكن وضعها داخل جسم الطائرة لتقليل رؤيتها من الرادارات وزيادة حجم الاستخدام القتالي.فيديو يكشف ميزات "تي-90 إم إس" بعرض في السعودية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240208/سو-25-تقوم-بمناورات-بهلوانية-أثناء-الهجوم-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085860859.html
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رصد عسكري
اهتمام كبير بمشاركة روسيا في تطوير "تشيك ميت" خلال معرض الدفاع العالمي
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخيف، أن الشركاء الأجانب يريدون مشاركة روسيا في تطوير مقاتلة "تشيك ميت" الخفيفة من الجيل الخامس، وتجري مناقشة إمكانية إدخال إلكترونيات الطيران والأسلحة في التصميم.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخيف، في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وقال في المعرض لوكالة "سبوتنيك: "يهتم شركاء "روس أوبورون إكسبورت" الأجانب بالتطوير المشترك للطائرة التكتيكية الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". وميزتها الرئيسية التي تتفوق بها على نظيراتها الأجنبية القليلة هي هندستها التصميمية المرنة، والتي تسمح، في إطار التعاون التكنولوجي، بإنشاء طائرة واعدة يتم تكييفها إلى أقصى حد مع متطلبات العملاء. وخلال المشاورات، نناقش فرص التطوير المشترك والتكامل بين الأنظمة المتقدمة على متن الطائرة وإلكترونيات الطيران وأسلحة الطائرات الأجنبية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار ميخيف إلى أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تقدم مجموعة واسعة من أسلحة الطيران التي تلبي المتطلبات المحددة لطائرات الجيل الخامس، والتي يمكن وضعها داخل جسم الطائرة لتقليل رؤيتها من الرادارات وزيادة حجم الاستخدام القتالي.