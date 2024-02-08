https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
نشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:10+0000
2024-02-08T23:10+0000
2024-02-08T23:34+0000
فلاديمير بوتين
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نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.ونُشرت المقابلة مع ترجمة إجابات فلاديمير بوتين في الفيديو إلى اللغة الإنجليزية.وفي بداية اللقاء، طلب الرئيس الروسي من الصحفي الأمريكي أن يسمح له بتقديم "تاريخ صغير"، قائلا: "سأسمح لنفسي - لمدة 30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط - بتقديم تاريخ صغير. هل توافق؟" وافق كارلسون، وبدأ بوتين في سرد علاقته مع أوكرانيا وتاريخ تشكيل الدولة.وقال بوتين إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".ولفت إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240207/صحفيون-عرب-يعلقون-على-لقاء-كارلسون-مع-بوتين-1085849783.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
23:10 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 23:34 GMT 08.02.2024)
نشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني
الخاص بالصحفي.
ونُشرت المقابلة مع ترجمة إجابات فلاديمير بوتين في الفيديو إلى اللغة الإنجليزية.
وفي بداية اللقاء، طلب الرئيس الروسي من الصحفي الأمريكي أن يسمح له بتقديم "تاريخ صغير"، قائلا: "سأسمح لنفسي - لمدة 30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط - بتقديم تاريخ صغير. هل توافق؟" وافق كارلسون، وبدأ بوتين في سرد علاقته مع أوكرانيا وتاريخ تشكيل الدولة.
وقال بوتين إن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".
وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".
ولفت إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".
وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا
.