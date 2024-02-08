https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-وجين-بينغ-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1085867995.html
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تبادل فيها الزعيمان وجهات النظر في عدد من القضايا، منها... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T11:32+0000
2024-02-08T11:32+0000
2024-02-08T11:55+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "لقد كان هناك تبادل موضوعي لوجهات النظر حول الوضع في عدد من مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تتطابق تمامًا توجهات روسيا والصين لصالح التسوية السياسية والدبلوماسية للمشكلة الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي المعترف به عموما".وتابع البيان: "عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، ودعمه سياسة صين واحدة".وجاء في البيان أيضا: "لخّص الرئيسان تطور الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة، مع الملاحظة مرة أخرى أن علاقات حسن الجوار بين البلدين وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل".أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.صحفيون عرب يعلقون على لقاء كارلسون مع بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240207/الكرملين-الاستعدادات-للاجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-مستمرة-1085851126.html
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روسيا, العالم, الصين
بوتين وجين بينغ يحددان توجهات روسيا والصين حول القضية الفلسطينية
11:32 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 08.02.2024)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تبادل فيها الزعيمان وجهات النظر في عدد من القضايا، منها الأوضاع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين: "لقد كان هناك تبادل موضوعي لوجهات النظر حول الوضع في عدد من مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تتطابق تمامًا توجهات روسيا والصين لصالح التسوية السياسية والدبلوماسية للمشكلة الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي المعترف به عموما".
وأضاف البيان: "كما تم التطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا".
وتابع البيان: "عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، ودعمه سياسة صين واحدة".
وجاء في البيان أيضا: "لخّص الرئيسان تطور الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة، مع الملاحظة مرة أخرى أن علاقات حسن الجوار بين البلدين وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل".
ومن جهته، "أعرب (الرئيس الصيني) شي جين بينغ عن دعمه لأولويات الرئاسة الروسية لجموعة بريكس".
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.
وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".
وأضاف جين بينغ: "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون المتبادل المنفعة باستمرار نتائج جديدة".
وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.