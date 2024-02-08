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https://sputnikarabic.ae/20240208/تعال-لزيارة-غزة-الجميلة-إعلان-سياحي-يثير-جدلا-على-وسائل-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1085872606.html
"تعال لزيارة غزة الجميلة"... إعلان سياحي يثير جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو
"تعال لزيارة غزة الجميلة"... إعلان سياحي يثير جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو
أثار نشر إعلان سياحي لقطاع غزة مدفوع الأجر، وصنع بواسطة الذكاء الاصطناعي، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:55+0000
2024-02-08T12:55+0000
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الإعلان الدعائي الذي جاء تحت عنوان "تعال لزيارة غزة الجميلة"، يعرض مجموعة من الصور المثالية لغزة ويصوره في أفضل شكل وصورة، حيث يقوم بتصوير القطاع بألوان زاهية براقة، في وقت يدعو مشاهديه بأن "يأتوا لزيارة غزة الجميلة".يعج الإعلان المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي بصور كثيرة ويكشف عن حياة ليلية نابضة بالحياة وفنادق فخمة لقطاع غزة، وذلك قبل أن تظهر رسالة مضمونها: "هذا ما كان يمكن أن تكون عليه غزة بدون حماس"، فيما تختتم الرسالة بـ "حرروا غزة من حماس".وظل مقطع الفيديو على صفحة "اليوتيوب" الخاصة بالمديرية الوطنية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية كمحتوى غير مدفوع الأجر، فيما أوضحت وسائل إعلام غربية نقلا عن ممثل لسفارة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفيديو مأخوذ عن مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية الإسرائيلية.ورغم المحتوى الصادم للفيديو أو الشريط الدعائي، فإن شبكة "هولو" المملوكة لشركة "ديزني" الأمريكية قامت ببث الفيديو أخيرا، في خطوة أثارت انتقادات وجدلا كبيرين، مع توضيحها أنه وصلها كم كبير من الشكاوى بشأن هذا الإعلان، وأنه في معرض ردها على استفسار أحد الأشخاص أنها قد تحذفه لاحقا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

"تعال لزيارة غزة الجميلة"... إعلان سياحي يثير جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو

12:55 GMT 08.02.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirوقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت
وقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أثار نشر إعلان سياحي لقطاع غزة مدفوع الأجر، وصنع بواسطة الذكاء الاصطناعي، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإعلان الدعائي الذي جاء تحت عنوان "تعال لزيارة غزة الجميلة"، يعرض مجموعة من الصور المثالية لغزة ويصوره في أفضل شكل وصورة، حيث يقوم بتصوير القطاع بألوان زاهية براقة، في وقت يدعو مشاهديه بأن "يأتوا لزيارة غزة الجميلة".
يعج الإعلان المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي بصور كثيرة ويكشف عن حياة ليلية نابضة بالحياة وفنادق فخمة لقطاع غزة، وذلك قبل أن تظهر رسالة مضمونها: "هذا ما كان يمكن أن تكون عليه غزة بدون حماس"، فيما تختتم الرسالة بـ "حرروا غزة من حماس".
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أمس, 16:45 GMT
وظل مقطع الفيديو على صفحة "اليوتيوب" الخاصة بالمديرية الوطنية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية كمحتوى غير مدفوع الأجر، فيما أوضحت وسائل إعلام غربية نقلا عن ممثل لسفارة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفيديو مأخوذ عن مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية الإسرائيلية.
ورغم المحتوى الصادم للفيديو أو الشريط الدعائي، فإن شبكة "هولو" المملوكة لشركة "ديزني" الأمريكية قامت ببث الفيديو أخيرا، في خطوة أثارت انتقادات وجدلا كبيرين، مع توضيحها أنه وصلها كم كبير من الشكاوى بشأن هذا الإعلان، وأنه في معرض ردها على استفسار أحد الأشخاص أنها قد تحذفه لاحقا.
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12:25 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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