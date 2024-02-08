https://sputnikarabic.ae/20240208/خامنئي-غزة-مأساة-الإنسانية-وتظهر-أن-النظام-العالمي-الحالي-زائف-وغير-مستدام-1085865126.html

خامنئي: غزة مأساة الإنسانية وتظهر أن النظام العالمي الحالي زائف وغير مستدام

خامنئي: غزة مأساة الإنسانية وتظهر أن النظام العالمي الحالي زائف وغير مستدام

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، إن "جزءا مهما من القوى العالمية تقف خلف أيادي الكيان الصهيوني الملطخة بالدماء، أبرزها الولايات المتحدة... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

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وخلال استقباله مسؤولي البلاد وسفراء البلدان الإسلامية، أوضح خامنئي، أن "مأساة غزة، هي مأساة العالم الإسلامي، بل مأساة الإنسانية برمتها"، مضيفًا أنها "تعكس كم أن النظام العالمي الراهن هو نظام باطل ومزيّف".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240206/الرئيس-الإيراني-إسرائيل-لا-يمكن-أن-تكون-صديقة-للمسلمين-ولن-تدعم-تنميتهم-أبدا-1085812425.html

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