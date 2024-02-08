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https://sputnikarabic.ae/20240208/خبير-على-أمريكا-شد-الحزام-لأنها-ستواجه-دوامة-مالية-1085865322.html
خبير: على أمريكا "شد الحزام" لأنها ستواجه "دوامة مالية"
خبير: على أمريكا "شد الحزام" لأنها ستواجه "دوامة مالية"
صرح رئيس قسم التحليل في بنك "بي كي إف"، مكسيم أوسادشي، اليوم الخميس، أن نمو عجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى زيادة الدين العام. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T10:10+0000
2024-02-08T10:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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تقارير سبوتنيك
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وأضاف أوسادشي لـ"سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى "شد الأحزمة"، وزيادة الضرائب وخفض المزايا الاجتماعية، لكي تستطيع الخروج من هذه الدوامة".ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن عجز الميزانية الأمريكية الفيدرالية سيرتفع من 1.6 تريليون دولار في السنة المالية 2024 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2034، وفقا للخبير أوسادشي.وخلص الخبير إلى أن الأخبار الأخيرة عن تجاوز الدين القومي الأمريكي مستوى 34 تريليون دولار، والأخبار الحالية عن الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار خلال 10 سنوات، هي حلقات من السلسلة نفسها.وفشل مشروع القانون في الحصول على أصوات كافية لتمرير تصويت إجرائي.وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).واشنطن تحذر من "نفاد صبرها" من تأخر المجر بالتصديق على عضوية السويد في الناتو
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, تقارير سبوتنيك

خبير: على أمريكا "شد الحزام" لأنها ستواجه "دوامة مالية"

10:10 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 10:40 GMT 08.02.2024)
© AFP 2023مظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة
مظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023
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صرح رئيس قسم التحليل في بنك "بي كي إف"، مكسيم أوسادشي، اليوم الخميس، أن نمو عجز ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى زيادة الدين العام.
وأضاف أوسادشي لـ"سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى "شد الأحزمة"، وزيادة الضرائب وخفض المزايا الاجتماعية، لكي تستطيع الخروج من هذه الدوامة".
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن عجز الميزانية الأمريكية الفيدرالية سيرتفع من 1.6 تريليون دولار في السنة المالية 2024 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2034، وفقا للخبير أوسادشي.

وأضاف أيضا أن "الزيادة في عجز الموازنة تؤدي إلى زيادة الدين العام، ولكن كلما زاد الدين العام، زادت نفقات الموازنة لخدمة الدين العام، وبناء على ذلك، يتسارع نمو عجز الموازنة، وبالتالي، تنشأ دوامة الديون. ومن أجل التغلب على هذا الاتجاه الخطير، من الضروري "شد الأحزمة"، ورفع الضرائب، والحد من الفوائد الاجتماعية، ولكن من الواضح أن هذه ليست تدابير مقبولة من قبل المجتمع الأمريكي".

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وخلص الخبير إلى أن الأخبار الأخيرة عن تجاوز الدين القومي الأمريكي مستوى 34 تريليون دولار، والأخبار الحالية عن الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار خلال 10 سنوات، هي حلقات من السلسلة نفسها.

أدت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، لمنع مشروع قانون تسوية بشأن تخصيص تمويل إضافي، يجمع بين حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا وإسرائيل.

وفشل مشروع القانون في الحصول على أصوات كافية لتمرير تصويت إجرائي.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.
وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).
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