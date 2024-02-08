https://sputnikarabic.ae/20240208/رصد-نساء-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-بسبب-النقص-الشديد-بالمقاتلين-1085864900.html

رصد نساء في صفوف الجيش الأوكراني بسبب النقص الشديد بالمقاتلين

رصد نساء في صفوف الجيش الأوكراني بسبب النقص الشديد بالمقاتلين

تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال النساء إلى الخطوط الأمامية، بسبب النقص الحاد في عدد الرجال. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T09:47+0000

2024-02-08T09:47+0000

2024-02-08T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال قائد مفرزة الاستطلاع الملقب بـ"سافا": "إنهن يعملن كمراقبات في المواقع. وقد رآهم ضباط مخابرات آخرون، ورأيت ذلك بنفسي. كنا نقوم بتفكيك نقطة تمركز أوكرانية، ورأينا مراقبة هناك - كانت تراقب اقتراب قواتنا من المواقع. لقد راقبناها باستخدام طائرة مسيرة، يمكن التمييز بين المرأة والرجل على أي حال".وفقا له، بشكل عام، إن العدو "مُنهك". في الغالب يقاتل أولئك الذين تمت تعبئتهم وهم ينسحبون بسرعة من القتال.ونقلت وزارة الدفاع عن القائد، قوله: "لقد شكلنا مجموعة هجومية، وكان العدو ينتظرها وقرر خداعنا: تركنا ندخل المنطقة ومن ثم حاصرها. لقد رأينا ذلك في الوقت المناسب وبدأنا في ضرب مواقعهم للتراجع، حتى يعتقدون أننا نحاصرهم. بدأنا في الهجوم، واستخدمنا الطائرات المسيرة لصد العدو. وتمكنا من صده، وتراجعت مجموعتنا دون خسائر وهرب العدو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تواجه-نقصا-حادا-في-المشاة-1085863631.html

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