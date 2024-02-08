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https://sputnikarabic.ae/20240208/روسيا-بصدد-تزويد-مصر-بمكونات-وقود-نووي-منخفض-التخصيب-1085865981.html
روسيا بصدد تزويد مصر بمكونات وقود نووي منخفض التخصيب
روسيا بصدد تزويد مصر بمكونات وقود نووي منخفض التخصيب
أعلنت شركة الوقود "تفيل"، التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، عن توقيع عقود مع مصر لتوريد مكونات الوقود منخفض التخصيب للمفاعل البحثي التجريبي "ETRR-2" في... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T10:27+0000
2024-02-08T10:39+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في البيان: "وقع مصنع "تفيل" والهيئة المصرية للطاقة الذرية (EAEA) وثائق عقد لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر".وأضاف: "يتم التعاون في إطار عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي لمفاعل ETRR-2 إلى مصر. وتشمل مجموعة المنتجات مكونات اليورانيوم، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم. وسيتم التسليم في عام 2024".بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تسليم الدفعة التالية من المنتجات إلى مصر وفقًا لوثائق العقد الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويستخدم المفاعل ETRR-2، الموجود في المركز القومي المصري للبحوث النووية في قرية أنشاص، في البحث العلمي في مجالات فيزياء الجسيمات وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/روساتوم-محطة-الضبعة-النووية-تعد-أكبر-مشروع-تعاون-بين-روسيا-ومصر-منذ-بناء-سد-أسوان-1085327126.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

روسيا بصدد تزويد مصر بمكونات وقود نووي منخفض التخصيب

10:27 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 08.02.2024)
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Photo
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أعلنت شركة الوقود "تفيل"، التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، عن توقيع عقود مع مصر لتوريد مكونات الوقود منخفض التخصيب للمفاعل البحثي التجريبي "ETRR-2" في عام 2024.
وجاء في البيان: "وقع مصنع "تفيل" والهيئة المصرية للطاقة الذرية (EAEA) وثائق عقد لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر".
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وأضاف: "يتم التعاون في إطار عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي لمفاعل ETRR-2 إلى مصر. وتشمل مجموعة المنتجات مكونات اليورانيوم، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم. وسيتم التسليم في عام 2024".
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تسليم الدفعة التالية من المنتجات إلى مصر وفقًا لوثائق العقد الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويستخدم المفاعل ETRR-2، الموجود في المركز القومي المصري للبحوث النووية في قرية أنشاص، في البحث العلمي في مجالات فيزياء الجسيمات وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة.
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