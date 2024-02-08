https://sputnikarabic.ae/20240208/روسيا-تقيم-مراسم-تأبين-طاقم-الطائرة-المنكوبة-إيل-76-صور-وفيديو-1085863755.html

روسيا تقيم مراسم تأبين طاقم الطائرة المنكوبة "إيل-76"... صور وفيديو

روسيا تقيم مراسم تأبين طاقم الطائرة المنكوبة "إيل-76"... صور وفيديو

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن حاكم مقاطعة أورينبورغ، دينيس باسلر، جاء لتوديع أفراد طاقم الطائرة "إيل-76" التي أسقطت بالقرب من بيلغورود. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقام حاكم أورينبورغ بوضع ورود حمراء على كل نعش، وأعرب عن تعازيه لأسر الطيارين المتوفين.تقام مراسم تأبين طاقم الطائرة "إيل-76"، اليوم الخميس، في مجمّع أورينبورغ الرياضي والثقافي.وتجمّع مئات الأشخاص في القاعة الرئيسية لمركز التنسيق المشترك، للمشاركة في مراسم تشييع قائد طاقم الطائرة "إيل-76"، ستانيسلاف بيزوبكين، ومساعد القائد فلاديسلاف شميريف، والملاح أليكسي فيسوكين، ومهندس الطيران أندريه بيلويف، وفني الطيران على متن الطائرة سيرغي تشيتينيف، وكبير الطيارين ومشغل الراديو إيغور سابلينسكي، إلى مثواهم الأخير.وبعد مراسم التشييع، يقوم الأقارب بدفن جثامين الضحايا.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.

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