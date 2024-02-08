https://sputnikarabic.ae/20240208/سو-25-تقوم-بمناورات-بهلوانية-أثناء-الهجوم-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085860859.html
"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نفذ قائد الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" مناورات بهلوانية معقدة على ارتفاع منخفض للغاية أثناء إطلاق ضربة صاروخية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T06:57+0000
2024-02-08T06:57+0000
2024-02-08T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر كيف تطلق الطائرة الهجومية وابلًا من صواريخ "إس-8" غير الموجهة على القوات مواقع الأوكرانية من مسافة قريبة ثم تستدير وتبتعد، وهي مناورة جوية معقدة. وفي هذه المناورة، تنقلب الطائرة رأسًا على عقب وتدور بزاوية 180 درجة أثناء الهبوط.وتعتبر هذه المناورة صعبة على ارتفاع منخفض للغاية، ولكنها تسمح بالابتعاد بسرعة من النيران المحتملة من أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة "سو-25" نفذت هجومًا على القوات المسلحة الأوكرانية من ارتفاع 25 مترًا فقط، وهو ما يتوافق تقريبًا مع ارتفاع مبنى قياسي مكون من تسعة طوابق.وقالت الوزارة: "وفقًا لتقارير موجه الإطلاق، تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح وتمت الرحلة كالمعتاد".وقال طيّار "سو-25": "عند الاقتراب من خط المناورة، قمنا بإطلاق المزيد من صواريخ الطائرات غير الموجهة والتحليق تحت الحد الأدنى لمنطقة التدمير للدفاع الجوي للعدو"."قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نفذ قائد الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" مناورات بهلوانية معقدة على ارتفاع منخفض للغاية أثناء إطلاق ضربة صاروخية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر كيف تطلق الطائرة الهجومية وابلًا من صواريخ "إس-8" غير الموجهة على القوات مواقع الأوكرانية من مسافة قريبة ثم تستدير وتبتعد، وهي مناورة جوية معقدة. وفي هذه المناورة، تنقلب الطائرة رأسًا على عقب وتدور بزاوية 180 درجة أثناء الهبوط.
وتعتبر هذه المناورة صعبة على ارتفاع منخفض للغاية، ولكنها تسمح بالابتعاد بسرعة من النيران المحتملة من أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة "سو-25" نفذت هجومًا على القوات المسلحة الأوكرانية من ارتفاع 25 مترًا فقط، وهو ما يتوافق تقريبًا مع ارتفاع مبنى قياسي مكون من تسعة طوابق.
وقالت الوزارة: "وفقًا لتقارير موجه الإطلاق، تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح وتمت الرحلة كالمعتاد".
وقال طيّار "سو-25": "عند الاقتراب من خط المناورة، قمنا بإطلاق المزيد من صواريخ الطائرات غير الموجهة والتحليق تحت الحد الأدنى لمنطقة التدمير للدفاع الجوي للعدو".