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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/سو-25-تقوم-بمناورات-بهلوانية-أثناء-الهجوم-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085860859.html
"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نفذ قائد الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" مناورات بهلوانية معقدة على ارتفاع منخفض للغاية أثناء إطلاق ضربة صاروخية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T06:57+0000
2024-02-08T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر كيف تطلق الطائرة الهجومية وابلًا من صواريخ "إس-8" غير الموجهة على القوات مواقع الأوكرانية من مسافة قريبة ثم تستدير وتبتعد، وهي مناورة جوية معقدة. وفي هذه المناورة، تنقلب الطائرة رأسًا على عقب وتدور بزاوية 180 درجة أثناء الهبوط.وتعتبر هذه المناورة صعبة على ارتفاع منخفض للغاية، ولكنها تسمح بالابتعاد بسرعة من النيران المحتملة من أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة "سو-25" نفذت هجومًا على القوات المسلحة الأوكرانية من ارتفاع 25 مترًا فقط، وهو ما يتوافق تقريبًا مع ارتفاع مبنى قياسي مكون من تسعة طوابق.وقالت الوزارة: "وفقًا لتقارير موجه الإطلاق، تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح وتمت الرحلة كالمعتاد".وقال طيّار "سو-25": "عند الاقتراب من خط المناورة، قمنا بإطلاق المزيد من صواريخ الطائرات غير الموجهة والتحليق تحت الحد الأدنى لمنطقة التدمير للدفاع الجوي للعدو"."قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-25" تقوم بمناورات بهلوانية أثناء الهجوم على مواقع القوات الأوكرانية... فيديو

06:57 GMT 08.02.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . РИА Новости
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نفذ قائد الطائرة الهجومية الروسية "سو-25" مناورات بهلوانية معقدة على ارتفاع منخفض للغاية أثناء إطلاق ضربة صاروخية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر كيف تطلق الطائرة الهجومية وابلًا من صواريخ "إس-8" غير الموجهة على القوات مواقع الأوكرانية من مسافة قريبة ثم تستدير وتبتعد، وهي مناورة جوية معقدة. وفي هذه المناورة، تنقلب الطائرة رأسًا على عقب وتدور بزاوية 180 درجة أثناء الهبوط.
وتعتبر هذه المناورة صعبة على ارتفاع منخفض للغاية، ولكنها تسمح بالابتعاد بسرعة من النيران المحتملة من أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة "سو-25" نفذت هجومًا على القوات المسلحة الأوكرانية من ارتفاع 25 مترًا فقط، وهو ما يتوافق تقريبًا مع ارتفاع مبنى قياسي مكون من تسعة طوابق.
وقالت الوزارة: "وفقًا لتقارير موجه الإطلاق، تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح وتمت الرحلة كالمعتاد".
وقال طيّار "سو-25": "عند الاقتراب من خط المناورة، قمنا بإطلاق المزيد من صواريخ الطائرات غير الموجهة والتحليق تحت الحد الأدنى لمنطقة التدمير للدفاع الجوي للعدو".
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
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Штурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تصريحات بلينكن بشأن أطفال غزة تثير صدمة في إسرائيل... فيديو وصورأمس, 23:24 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMT
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