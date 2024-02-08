https://sputnikarabic.ae/20240208/صاروخ-بركان-من-حزب-الله-يحقق-إصابة-مباشرة-في-ثكنة-إسرائيلية-ويوقع-إصابات-1085864474.html
صاروخ "بركان" من "حزب الله" يحقق إصابة مباشرة في ثكنة إسرائيلية ويوقع إصابات
صاروخ "بركان" من "حزب الله" يحقق إصابة مباشرة في ثكنة إسرائيلية ويوقع إصابات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن أحد صواريخ "حزب الله" اللبناني، قد أصاب بشكل مباشر قاعدة عسكرية إسرائيلية وأوقع إصابات بين الجنود. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T09:46+0000
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وبحسب المصادر، فقد سمح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن إصابة جندي تابع له "بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الشمال"، فيما أكدت مصادر إعلامية أخرى أن الصاروخ من نوع "بركان".وبحسب صحيفة "now14" الإسرائيلية، فقد أصيبت أيضا مجموعة من الجنود بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات وتم إبلاغ عائلاتهم.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق صدر على خلفية الضربة: "تعرضت مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. نتيجة للضربات الصاروخية أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى وإخطار عائلاتهم".وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف "بنى تحتية عسكرية يستخدمها "حزب الله" في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث تم رصد عمليات الإطلاق باتجاه منطقة كريات شمونة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
https://sputnikarabic.ae/20240208/الجيش-العراقي-التحالف-الدولي-تحول-إلى-عامل-عدم-استقرار-لبلادنا-1085863325.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
صاروخ "بركان" من "حزب الله" يحقق إصابة مباشرة في ثكنة إسرائيلية ويوقع إصابات
09:46 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 09:49 GMT 08.02.2024)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن أحد صواريخ "حزب الله" اللبناني، قد أصاب بشكل مباشر قاعدة عسكرية إسرائيلية وأوقع إصابات بين الجنود.
وبحسب المصادر، فقد سمح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن إصابة جندي تابع له "بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الشمال"، فيما أكدت مصادر إعلامية أخرى أن الصاروخ من نوع "بركان".
وبحسب صحيفة "now14" الإسرائيلية
، فقد أصيبت أيضا مجموعة من الجنود بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات وتم إبلاغ عائلاتهم.
وبحسب المصدر، فقد اخترق عدد من الصواريخ الأجواء باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرنيت والحرمون.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق صدر على خلفية الضربة: "تعرضت مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. نتيجة للضربات الصاروخية أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى وإخطار عائلاتهم".
وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف "بنى تحتية عسكرية يستخدمها "حزب الله" في منطقة
الخيام في جنوب لبنان، حيث تم رصد عمليات الإطلاق باتجاه منطقة كريات شمونة".
وأعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، نشرا على قناته في "تلغرام"، أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة... وعند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.