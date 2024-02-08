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https://sputnikarabic.ae/20240208/صحيفة-إسرائيلية-مسارات-حركة-ومواقع-الجيش-في-غزة-متاحة-على-شبكة-الإنترنت-1085870348.html
صحيفة إسرائيلية: مسارات حركة ومواقع الجيش في غزة متاحة على شبكة الإنترنت
صحيفة إسرائيلية: مسارات حركة ومواقع الجيش في غزة متاحة على شبكة الإنترنت
قال صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مسارات حركة ومواقع قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مكشوفة على شبكة الإنترنت. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:25+0000
2024-02-08T12:25+0000
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وأفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أنه في حالة من الفشل العملياتي للجيش الإسرائيلي، يبدو أن محاور تحرك ومواقع قوات الجيش في غزة باتت مرئية على الإنترنت.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن في أعقاب الكشف عن معلومات حساسة في الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات أمنية عملياتية واضحة بأن مسارات وحركات قواته يبدو أنها مكشوفة على شبكة الإنترنت، وأن هذه التعليمات لا يتم تنفيذها، والجنود يكشفون بأنفسهم عن مواقعهم وحركتهم أثناء القتال في القطاع.وأشارت إلى أن هذا الأمر يعني فشل معلوماتي نتيجة للتسريب من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يمكن بسهولة الكشف عن تحركات الجيش لأي مستخدم على شبكة الإنترنت، والأمر لا يحتاج إلى معرفة تقنية خاصة للخروج بهذه المعلومات.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن الجيش يطالب بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات مع رفع سن الاحتياط إلى 45 عاما.ووصفت الصحيفة الإسرائيلية طلب الجيش بأنه تغيير دراماتيكي يعود إلى نتائج الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240207/نتيجة-لحرب-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يطالب-بتمديد-الخدمة-العسكرية-إلى-3-سنوات-ورفع-سن-الاحتياط-إلى-45-1085853351.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

صحيفة إسرائيلية: مسارات حركة ومواقع الجيش في غزة متاحة على شبكة الإنترنت

12:25 GMT 08.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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قال صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مسارات حركة ومواقع قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مكشوفة على شبكة الإنترنت.
وأفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أنه في حالة من الفشل العملياتي للجيش الإسرائيلي، يبدو أن محاور تحرك ومواقع قوات الجيش في غزة باتت مرئية على الإنترنت.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
نتيجة لحرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يطالب بتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات ورفع سن الاحتياط إلى 45
أمس, 18:02 GMT
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن في أعقاب الكشف عن معلومات حساسة في الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات أمنية عملياتية واضحة بأن مسارات وحركات قواته يبدو أنها مكشوفة على شبكة الإنترنت، وأن هذه التعليمات لا يتم تنفيذها، والجنود يكشفون بأنفسهم عن مواقعهم وحركتهم أثناء القتال في القطاع.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يعني فشل معلوماتي نتيجة للتسريب من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث يمكن بسهولة الكشف عن تحركات الجيش لأي مستخدم على شبكة الإنترنت، والأمر لا يحتاج إلى معرفة تقنية خاصة للخروج بهذه المعلومات.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن الجيش يطالب بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات مع رفع سن الاحتياط إلى 45 عاما.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية طلب الجيش بأنه تغيير دراماتيكي يعود إلى نتائج الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
بلينكن يحصل على تعهد إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا
12:12 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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