https://sputnikarabic.ae/20240208/علماء-نخر-الأنف-يسبب-المرض-الأقسى-لشيخوخة-الإنسان-1085867818.html

علماء: نخر الأنف يسبب المرض الأقسى لشيخوخة الإنسان

علماء: نخر الأنف يسبب المرض الأقسى لشيخوخة الإنسان

توصلت دراسة جديدة إلى أن نخر الأنف يمكن أن يلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"، وهو أمر أخذه الباحثون على محمل الجد. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T11:43+0000

2024-02-08T11:43+0000

2024-02-08T11:43+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ونشرت الدراسة في مجلة "ساينس أليرت"، حيث وجدت أنه يمكن للبكتيريا والفيروسات الموجودة على أصابعك أن تدخل بسهولة إلى نظامك إذا قمت بوضعها في أنفك.ونوّه الفريق الذي يقف وراء المراجعة، من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا، بأنه: "يجب الأخذ بالاعتبار أن الجهاز الشمي الموجود في سقف التجويف الأنفي لديه طريق مباشر إلى مناطق الدماغ التي من خلالها يمكن زيادة احتمال الإصابة بألزهايمر، مثل الحصين".ووفقا للفريق، قد "تسهم العديد من العوامل المحتملة في تطور مرض ألزهايمر، بما في ذلك الببتيد الأميلويد وترسب تاو، لكن الأدلة الأحدث تشير إلى أن الالتهاب العصبي قد يلعب أيضًا دورًا (جزئيًا على الأقل) في التسبب في المرض".وفي عام 2022، ربطت دراسة أخرى بين نخر الأنف ومرض ألزهايمر، على الرغم من أن البحث في هذه الحالة ركز على الفئران. وأظهرت أن الضرر الذي يلحق بظهارة الأنف (الأنسجة المبطنة لتجويف الأنف) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، مما يؤدي إلى استجابة في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر لدى مرضى ألزهايمر.وخلص الباحثون: "إن فهم الدور المحتمل لدخول مسببات الأمراض الشمية في الالتهاب العصبي المرتبط بمرض ألزهايمر يفتح طرقًا جديدة للوقاية. من بين جميع طرق الدخول، قد يكون تحسين نظافة اليدين خطوة وقائية سهلة، كما تعلمنا من وباء كوفيد-19".علماء روس يدرسون أنزيما فريدا لعلاج الأمراض الجينية

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