https://sputnikarabic.ae/20240208/قذيفة-خارقة-روسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-بريطانية-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085860471.html
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
يستمر تدمير المعدات العسكرية التي أرسلتها بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الخاصة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T05:38+0000
2024-02-08T05:38+0000
2024-02-08T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم مؤخرًا تدمير ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة البريطانية "إف في103" (سبارتان) لدى القوات الأوكرانية.وعرضت قنوات على "تلغرام"، فيديو يُظهر كيف حدث ذلك، حيث كان العدو ينقل الأفراد وكذلك الطعام والذخيرة، بمساعدة ناقلات الجند المدرعة. في مرحلة ما، سقط الجنزير الأيمن لهذه "الهدية" الإنجليزية (سبارتان)، ولم يكن لدى الطاقم الأوكراني الوقت الكافي لإعادته مرة أخرى.وفي الفيديو الذي تم نشره، يمكن أن نرى كيف جاءت الضربة من مكان ما من الأعلى، وعلى ما يبدو، لم يتم كسر السقف فحسب، بل تم كسر الجزء السفلي من المدرعة أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".ووفقًا للخبراء، تم استخدام عنصر قتالي ذاتي التصويب، مزود برأس حربي من نوع "قذيفة خارقة"، وتم تطويره لمكافحة المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.ولأول مرة، تم استخدام هذه الذخيرة في سوريا، حيث تم استخدام راجمات وطائرات الخطوط الأمامية لإيصالها.
https://sputnikarabic.ae/20240207/تي-80-الروسية-وجها-لوجه-أمام-ليوبارد-2-فيديو-1085842836.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
05:38 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 05:39 GMT 08.02.2024)
يستمر تدمير المعدات العسكرية التي أرسلتها بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتم مؤخرًا تدمير ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة البريطانية "إف في103" (سبارتان) لدى القوات الأوكرانية.
وعرضت قنوات على "تلغرام"، فيديو يُظهر كيف حدث ذلك، حيث كان العدو ينقل الأفراد وكذلك الطعام والذخيرة، بمساعدة ناقلات الجند المدرعة. في مرحلة ما، سقط الجنزير الأيمن لهذه "الهدية" الإنجليزية (سبارتان)، ولم يكن لدى الطاقم الأوكراني الوقت الكافي لإعادته مرة أخرى.
وفي الفيديو الذي تم نشره، يمكن أن نرى كيف جاءت الضربة من مكان ما من الأعلى، وعلى ما يبدو، لم يتم كسر السقف فحسب، بل تم كسر الجزء السفلي من المدرعة أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة
"روسكويه أوروجيه".
ووفقًا للخبراء، تم استخدام عنصر قتالي ذاتي التصويب، مزود برأس حربي من نوع "قذيفة خارقة"، وتم تطويره لمكافحة المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.
ولأول مرة، تم استخدام هذه الذخيرة في سوريا، حيث تم استخدام راجمات وطائرات الخطوط الأمامية لإيصالها.