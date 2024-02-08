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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/قذيفة-خارقة-روسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-بريطانية-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085860471.html
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
يستمر تدمير المعدات العسكرية التي أرسلتها بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الخاصة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T05:38+0000
2024-02-08T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم مؤخرًا تدمير ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة البريطانية "إف في103" (سبارتان) لدى القوات الأوكرانية.وعرضت قنوات على "تلغرام"، فيديو يُظهر كيف حدث ذلك، حيث كان العدو ينقل الأفراد وكذلك الطعام والذخيرة، بمساعدة ناقلات الجند المدرعة. في مرحلة ما، سقط الجنزير الأيمن لهذه "الهدية" الإنجليزية (سبارتان)، ولم يكن لدى الطاقم الأوكراني الوقت الكافي لإعادته مرة أخرى.وفي الفيديو الذي تم نشره، يمكن أن نرى كيف جاءت الضربة من مكان ما من الأعلى، وعلى ما يبدو، لم يتم كسر السقف فحسب، بل تم كسر الجزء السفلي من المدرعة أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".ووفقًا للخبراء، تم استخدام عنصر قتالي ذاتي التصويب، مزود برأس حربي من نوع "قذيفة خارقة"، وتم تطويره لمكافحة المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.ولأول مرة، تم استخدام هذه الذخيرة في سوريا، حيث تم استخدام راجمات وطائرات الخطوط الأمامية لإيصالها.
https://sputnikarabic.ae/20240207/تي-80-الروسية-وجها-لوجه-أمام-ليوبارد-2-فيديو-1085842836.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو

05:38 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 05:39 GMT 08.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الانتقال إلى بنك الصور
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يستمر تدمير المعدات العسكرية التي أرسلتها بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتم مؤخرًا تدمير ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة البريطانية "إف في103" (سبارتان) لدى القوات الأوكرانية.
وعرضت قنوات على "تلغرام"، فيديو يُظهر كيف حدث ذلك، حيث كان العدو ينقل الأفراد وكذلك الطعام والذخيرة، بمساعدة ناقلات الجند المدرعة. في مرحلة ما، سقط الجنزير الأيمن لهذه "الهدية" الإنجليزية (سبارتان)، ولم يكن لدى الطاقم الأوكراني الوقت الكافي لإعادته مرة أخرى.
دبابة تي 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:33 GMT
وفي الفيديو الذي تم نشره، يمكن أن نرى كيف جاءت الضربة من مكان ما من الأعلى، وعلى ما يبدو، لم يتم كسر السقف فحسب، بل تم كسر الجزء السفلي من المدرعة أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
ووفقًا للخبراء، تم استخدام عنصر قتالي ذاتي التصويب، مزود برأس حربي من نوع "قذيفة خارقة"، وتم تطويره لمكافحة المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي.
ولأول مرة، تم استخدام هذه الذخيرة في سوريا، حيث تم استخدام راجمات وطائرات الخطوط الأمامية لإيصالها.
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