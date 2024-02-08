https://sputnikarabic.ae/20240208/قمر-الموت-يتضمن-في-داخله-سرا-متخبطا-صور-وفيديو---1085879982.html

قمر الموت" يتضمن في داخله "سرا متخبطا"... صور وفيديو

قمر الموت" يتضمن في داخله "سرا متخبطا"... صور وفيديو

تشير القياسات والبيانات الجديدة لمدار أصغر أقمار زحل، إلى وجود سر كبير كامن تحت قشرته الجليدية، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة علمية. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T15:08+0000

2024-02-08T15:08+0000

2024-02-08T15:08+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا لتقرير، تم نشره في مجلة "ساينس أليرت"، فإن القمر "ميماس"، والذي يحمل سطحه الفوهات تشبه نجمة الموت، حيث تحتوي على محيط سائل يحوم على بعد نحو 20 إلى 30 كيلومترًا (12 إلى 19 ميلًا) تحت الجليد.وهذا يعني أن ميماس يمكن أن ينضم إلى قائمة طويلة من أقمار النظام الشمسي المشتبه في احتوائها على محيطات سائلة، بما في ذلك قمر زحل إنسيلادوس، وأقمار المشتري يوروبا، وكاليستو، وجانيميد، والعديد من أقمار أورانوس. لكن ميماس هو محيط غريب، وقد يكون محيطه مختلفًا عن أي محيط آخر في النظام الشمسي.مع التقدم العلمي في فهم الكون بشكل أفضل، تم التوصل إلى أن النظام الشمسي ليس قاحلًا كما يبدو، تحت واجهاتها الجليدية، يبدو أن العديد من الأقمار تحتوي على محيطات مخفية.ولكن لفترة طويلة، لم يكن يُعتقد أن ميماس من بينهم. ويُعتقد أن الأسطح المتصدعة هي معيار تشخيصي للمحيطات السرية، مثل الشقوق التي تزين إنسيلادوس وأوروبا. حيث أن ميماس ليس به شقوق، وهو مليء بالفوهات، لذلك اعتقد العلماء أنه يجب أن يتكون من الجليد الصلب، وصولاً إلى النواة الصخرية.ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتأرجح بها القمر أثناء دورانه حول زحل تشير إلى أن شيئًا ما غريبًا يحدث بعيدًا عن الأنظار داخل قمر "نجم الموت".وأجرى الفريق دراسة متأنية للملاحظات التي جمعها مسبار كاسيني، الذي دار حول زحل بين عامي 2004 و2017، حيث جمع البيانات عن الكوكب وأقماره بمستوى غير مسبوق من التفاصيل. بعد ذلك، أجروا عمليات محاكاة لتكرار حركة ميماس أثناء دورانه حول زحل، مما أدى إلى إعادة إنتاج تأثيرات النواة أو المحيط غير المتوازي.من أجل إعادة إنتاج البيانات في ظل السيناريو الصخري، سيحتاج ميماس إلى أن يكون لديه نواة طويلة جدًا بحيث تكون على شكل فطيرة تقريبًا في اتجاه زحل. وهذا يتعارض تمامًا مع بيانات الرصد الأخرى للقمر، بالإضافة إلى نماذجنا الخاصة بتكوين أجسام النظام الشمسي.تشير حركة ميماس، وغياب علامات المحيط على سطحه، إلى أن عمر المحيط أقل من 25 مليون سنة، وأن السطح الجليدي للمحيط وصل إلى عمق أقل من 30 كيلومترًا فقط خلال 2 إلى 3 ملايين سنة. فلماذا ظهر المحيط فجأة أخيرًا، في حين أن عمر النظام الشمسي يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة؟ حسنًا، يتطلب تكوينه تسخينًا داخليًا، والذي يُعتقد أنه في الأقمار الأخرى نتيجة لتفاعل الجاذبية غير المتناسق مع الأجسام الأخرى. بالنسبة لتاريخ النظام الشمسي، كان من الممكن أن يكون مدار ميماس مع زحل دائريًا أو شبه دائري، لذلك كان تفاعل الجاذبية ثابتًا إلى حد ما.ومع ذلك، إذا كان التفاعل مع واحد أو أكثر من أقمار زحل الأخرى، مثل ديون وتيتان، قبل حوالي 50 مليون سنة، قد دفع مدار القمر إلى شكل أكثر بيضاوية. وهذا من شأنه أن يسبب تغييرا في قوة التفاعل الجاذبية بين زحل وميماس، مما يضع الضغوط على النواة التي تولد التدفئة الداخلية.تكشف النتائج أننا لا نستطيع دائمًا وضع افتراضات حول الشكل الذي سيبدو عليه عالم المحيطات، أو بعبارة أخرى، لا يمكنك بالضرورة الحكم على القمر من خلال قشرته.

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