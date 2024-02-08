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https://sputnikarabic.ae/20240208/لحظة-احتفال-أمير-قطر-بفوز-منتخب-بلاده-وبلوغه-نهائي-كأس-آسيا-فيديو-1085865495.html
لحظة احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده وبلوغه نهائي كأس آسيا... فيديو
لحظة احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده وبلوغه نهائي كأس آسيا... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببلوغ منتخب بلاده نهائي كأس آسيا، بعد تغلب "العنابي" على إيران بثلاثة أهداف... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T10:11+0000
2024-02-08T10:11+0000
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ويعرض الفيديو، كيف ينتاب أمير قطر فرحة كبيرة ومن ثم يصفق عقب صافرة النهاية بفوز منتخب بلاده.ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد حقق اللقب في النسخة الماضية، التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

لحظة احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده وبلوغه نهائي كأس آسيا... فيديو

10:11 GMT 08.02.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببلوغ منتخب بلاده نهائي كأس آسيا، بعد تغلب "العنابي" على إيران بثلاثة أهداف مقابل اثنين، يوم أمس الأربعاء.
ويعرض الفيديو، كيف ينتاب أمير قطر فرحة كبيرة ومن ثم يصفق عقب صافرة النهاية بفوز منتخب بلاده.
ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد حقق اللقب في النسخة الماضية، التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.
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