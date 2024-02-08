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https://sputnikarabic.ae/20240208/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا-1085885107.html
هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" بهجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر" شرقي سوريا. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T18:25+0000
2024-02-08T18:30+0000
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا

18:25 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 18:30 GMT 08.02.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بهجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر" شرقي سوريا.
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