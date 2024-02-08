https://sputnikarabic.ae/20240208/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا-1085885107.html
هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" بهجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر" شرقي سوريا. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T18:25+0000
2024-02-08T18:25+0000
2024-02-08T18:30+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c5bbdbf7551b7b837312a77ed4e42ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3dc822ebaaa3b4e63d0d46c11a3098.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي
هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
18:25 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 18:30 GMT 08.02.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" بهجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل نفط "العمر" شرقي سوريا.