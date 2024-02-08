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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/مسؤولون-أمريكيون-يعترفون-بأن-إيل-76-أسقطها-صاروخ-باتريوت-1085883981.html
مسؤولون أمريكيون يعترفون بأن "إيل-76" أسقطها صاروخ "باتريوت"
مسؤولون أمريكيون يعترفون بأن "إيل-76" أسقطها صاروخ "باتريوت"
أكدت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الطائرة من طراز "إيل-76"، والتي كانت تقل سجناء أوكرانيين أسقطت بصاروخ "باتريوت". 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T16:04+0000
2024-02-08T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وكتبت الصحيفة: "لم يعلق المسؤولون الأمريكيون علنًا على السبب الدقيق الذي أسقط الطائرة، لكن المسؤولين الذين تحدثوا بشكل خاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن التقارير التي تفيد باستخدام صاروخ باتريوت صحيحة".كما أوضحت المصادر الصحفية أن نظام باتريوت المستخدم في ضرب الطائرة "إيل – 76" تم توفيره من قبل دولة أوروبية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.روسيا تقيم مراسم تأبين طاقم الطائرة المنكوبة "إيل-76"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20240208/مقاتلات-روسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-في-سماء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1085866750.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مسؤولون أمريكيون يعترفون بأن "إيل-76" أسقطها صاروخ "باتريوت"

16:04 GMT 08.02.2024
© Photo / Eyewitness video frameانفجار في موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود
انفجار في موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Photo / Eyewitness video frame
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أكدت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الطائرة من طراز "إيل-76"، والتي كانت تقل سجناء أوكرانيين أسقطت بصاروخ "باتريوت".
وكتبت الصحيفة: "لم يعلق المسؤولون الأمريكيون علنًا على السبب الدقيق الذي أسقط الطائرة، لكن المسؤولين الذين تحدثوا بشكل خاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن التقارير التي تفيد باستخدام صاروخ باتريوت صحيحة".

ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، لكنهم اعترفوا أنه من المحتمل أن يكون بعض الأشخاص في الواقع سجناء أوكرانيين.

كما أوضحت المصادر الصحفية أن نظام باتريوت المستخدم في ضرب الطائرة "إيل – 76" تم توفيره من قبل دولة أوروبية.
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المقاتلات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية
10:56 GMT
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
روسيا تقيم مراسم تأبين طاقم الطائرة المنكوبة "إيل-76"... صور وفيديو
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