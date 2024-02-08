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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/مقاتلات-روسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-في-سماء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1085866750.html
المقاتلات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية
المقاتلات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T10:56+0000
2024-02-08T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو – 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 155 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي – 20".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محورين-مهمين-1085866672.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

المقاتلات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية

10:56 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 08.02.2024)
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو – 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع الطيران، النار على القوة البشرية ومعدات وحدات اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع "128" الأوكراني في مناطق أوغليدار وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 155 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي – 20".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محورين مهمين
10:56 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة روسية تدمر مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو
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