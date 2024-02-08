https://sputnikarabic.ae/20240208/منافسة-صينية-فرنسية-إسبانية-في-المغرب-على-مرفق-استراتيجي-1085880118.html

منافسة صينية فرنسية إسبانية في المغرب على "مرفق استراتيجي"

منافسة صينية فرنسية إسبانية في المغرب على "مرفق استراتيجي"

قال محللون اقتصاديون إن إسناد الدراسة الأولية لمشروع خط القطار الفائق السرعة "مراكش - أكادير" إلى شركة صينية يشير إلى أن الصين هي الفائز المتوقع بهذه الصفقة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T15:12+0000

2024-02-08T15:12+0000

2024-02-08T15:12+0000

اقتصاد

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار المغرب اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101636/11/1016361164_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f05dfcd64560136cfba37d362d03d5a6.jpg

وتتنافس شركات صينية وفرنسية وإسبانية على تنفيذ هذا المرفق الاستراتيجي في المغرب، حسبما ذكر تقرير لموقع "هسبريس" المغربي، اليوم الخميس.ولفت التقرير إلى أن هناك حالة من الترقب للتعرف على تفاصيل المشروع والفائز بتنفيذه بمجرد تحديد موعد خطة التنفيذ، الذي سيحدده المكتب الوطني للسكك الحديدية.ويقول المحلل الاقتصادي رشيد ساري، إنه من المرجح أن تفوز الصين بالمشروع خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار التكلفة، التي تمثل عاملاً مهمًا جدًا في المشروعات الكبرى، مشيرةً إلى أنها نفذت مشروعات سابقة مثل قنطرة محمد السادس.ولفت، في تصريح لـ"هسبريس"، أنه يجب على المغرب أن يتخذ التدابير الاحتياطية اللازمة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالصفقة، لأنه حتى الآن، فإن الصين هي الأقرب للفوز بها.وأكد المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي، وجود منافسة شرسة بين مجموعة من الشركات، التي تشمل شركات يابانية، إضافة إلى الصينية والفرنسية والإسبانية، مشيرًا إلى أن جميع الشركات المتقدمة للصفقة لها خبرة في مجال القطارات الفائقة السرعة.وأضاف العيساوي، في تصريح لـ"هسبريس": "يجب على المغرب ألا يتسرع وأن يأخذ الأبعاد السياسية والاقتصادية بعين الاعتبار، خاصة أن له تجربة سابقة في مجال القطارات فائق السرعة مثل قطاع "الدار البيضاء - طنجة".وتابع: "هذا القطار مهم جدًا لأنه يربط بين مدينتين تشكلان قطبي التنمية السياحية في المغرب"، مشيرًا إلى أن الصين قطعت أشواطًا كبيرة في تشييد هذه القطارات".

https://sputnikarabic.ae/20181114/1036734548.html

https://sputnikarabic.ae/20181115/ماكرون-المغرب-قطار-سريع-أفريقيا-1036767595.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم