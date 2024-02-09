https://sputnikarabic.ae/20240209/اختبار-روبوتات-عسكرية-روسية-لتزويدها-بالأسلحة-والذكاء-الاصطناعي-1085895088.html
اختبار روبوتات عسكرية روسية لتزويدها بالأسلحة والذكاء الاصطناعي
اختبار روبوتات عسكرية روسية لتزويدها بالأسلحة والذكاء الاصطناعي
قام معهد أومسك لهندسة السيارات والمدرعات بتطوير نظامين آليين جديدين للأغراض العسكرية وتم اختبارهما في حقل اختبار في مقاطعة موسكو. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T07:57+0000
2024-02-09T07:57+0000
2024-02-09T07:57+0000
رصد عسكري
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يتم تقديم الروبوتات الجديدة في نسختين، من خلال منصات ذاتية الحركة على هيكل مجنزر أو ذات عجلات يمكن التحكم فيها عن بعد. ومن المخطط أيضًا في المستقبل تزويدها بعناصر الذكاء الاصطناعي والرؤية التقنية.وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "بناءً على نتائج الاختبارات، تم اتخاذ قرار بتحسين الروبوتات في مركز "إيرا" للتقنيات المبتكرة، وسيقوم مهندسو المركز بتحسين نظام الاتصالات لتحسين جودته واستقراره، ولمقاومة التشويش الإلكتروني".وفي السابق، تم إطلاق سلسلة من الروبوتات المتنوعة، القادرة على القتال بدلاً من الجنود، والتي تم إنشاؤها في معهد أومسك لهندسة المدرعات.وفي العام الماضي، تم إطلاق الروبوتات الخفيفة "أوميتش" و"بوليغون-1إم" في أومسك، وحصلت على أعلى الدرجات في مسابقة عموم روسيا "مخترع عام 2023".
https://sputnikarabic.ae/20240205/روبوتات-روسية-لاستكشاف-الأماكن-العميقة-أسفل-المياه-1085746722.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختبار روبوتات عسكرية روسية لتزويدها بالأسلحة والذكاء الاصطناعي
قام معهد أومسك لهندسة السيارات والمدرعات بتطوير نظامين آليين جديدين للأغراض العسكرية وتم اختبارهما في حقل اختبار في مقاطعة موسكو.
يتم تقديم الروبوتات الجديدة في نسختين، من خلال منصات ذاتية الحركة على هيكل مجنزر أو ذات عجلات يمكن التحكم فيها عن بعد. ومن المخطط أيضًا في المستقبل تزويدها بعناصر الذكاء الاصطناعي والرؤية التقنية.
وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "بناءً على نتائج الاختبارات، تم اتخاذ قرار بتحسين الروبوتات في مركز "إيرا" للتقنيات المبتكرة، وسيقوم مهندسو المركز بتحسين نظام الاتصالات لتحسين جودته واستقراره، ولمقاومة التشويش الإلكتروني".
وفي السابق، تم إطلاق سلسلة من الروبوتات المتنوعة، القادرة على القتال بدلاً من الجنود، والتي تم إنشاؤها في معهد أومسك لهندسة المدرعات.
وفي العام الماضي، تم إطلاق الروبوتات الخفيفة "أوميتش" و"بوليغون-1إم" في أومسك، وحصلت على أعلى الدرجات في مسابقة عموم روسيا "مخترع عام 2023".