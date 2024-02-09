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https://sputnikarabic.ae/20240209/الجيش-الأمريكي-يعلن-رصد-طائرتين-روسيتين-بالقرب-من-ألاسكا-1085894564.html
الجيش الأمريكي يعلن رصد طائرتين روسيتين بالقرب من ألاسكا
الجيش الأمريكي يعلن رصد طائرتين روسيتين بالقرب من ألاسكا
أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) أنها رصدت وتتبعت طائرتين عسكريتين روسيتين في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا في 8 فبراير/ شباط. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T07:32+0000
2024-02-09T07:32+0000
رصد عسكري
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وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان على موقع "إكس": "رصدت نوراد وتعقبت طائرتين عسكريتين روسيتين في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي في ألاسكا في 8 فبراير 2024".وأشارت إلى أن الطائرات العسكرية الروسية "بقيت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي لكندا أو الولايات المتحدة".وأضافت القيادة أن "النشاط الروسي" في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يحدث بشكل منتظم ولا يعتبر تهديدا.وذكرت "نوراد" سابقًا أنها تتبعت، في 6 فبراير، رحلة أربع طائرات عسكرية روسية.وقد أشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الدفاع-الجوي-الأمريكي-رصدنا-4-طائرات-روسية-قرب-ألاسكا--1078722192.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الأمريكي يعلن رصد طائرتين روسيتين بالقرب من ألاسكا

07:32 GMT 09.02.2024
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قاذفة القنابل والصواريخ تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) أنها رصدت وتتبعت طائرتين عسكريتين روسيتين في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا في 8 فبراير/ شباط.
وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان على موقع "إكس": "رصدت نوراد وتعقبت طائرتين عسكريتين روسيتين في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي في ألاسكا في 8 فبراير 2024".
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الدفاع الجوي الأمريكي: رصدنا 4 طائرات روسية قرب ألاسكا
4 يوليو 2023, 12:43 GMT
وأشارت إلى أن الطائرات العسكرية الروسية "بقيت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي لكندا أو الولايات المتحدة".
وأضافت القيادة أن "النشاط الروسي" في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يحدث بشكل منتظم ولا يعتبر تهديدا.
وذكرت "نوراد" سابقًا أنها تتبعت، في 6 فبراير، رحلة أربع طائرات عسكرية روسية.
وقد أشارت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، إلى أن الطائرات الروسية تحلق بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.
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